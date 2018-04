Antikoncepce a tři cigarety denně mi způsobily embolie v mozku

Byl prosinec minulého roku a já jsem si šla pro antikoncepci po dvou letech. V dvouleté „pauze“ jsem porodila dceru a další dítě jsme s partnerem neplánovali. Proto jsem se vrátila znovu k hormonální antikoncepci, kterou jsem předtím brala 6 let, a to bez jakýkoliv problémů.

Po měsíci mi občas začalo nepříjemně pískat, nebo spíš hučet v uších, tak jsem si říkala, že se objednám na vyšetření na ušní. Další dva měsíce mě občas pobolívala hlava, ale v celodenním shonu to člověk nějak neřeší, vezme si prášky na bolest hlavy a je to.

Bolest hlavy se zhoršovala

Ale další týden na to mě bolela téměř každý den, prášky na bolest nezabíraly a já se cítila hrozně unaveně. Úplně se mi vybavuje ten den, byla středa a já zrovna dodělala dort pro svého tátu k narozeninám, večer jsem si lehla, ale ráno už nevstala. Bolest hlavy byla větší než předchozí dny. Migréna, určitě to bude migréna. Jenže má migréna nepřestávala, začala jsem zvracet vše, co jsem se pokusila sníst a vypít.

Jeden den jsem už poprosila přítele, ať mi zavolá sanitku, po čtyřech jsem lezla i na toaletu a myšlenka, že bych se měla zvednout a někam jít k doktorovi sama, byla pro mě hrozná. „Kvůli migréně k vám sanitku posílat nebudeme.“ Ale věděla jsem, že potřebuji doktora, trvalo mi tak hodinu, než jsem vstala a oblékla se.

„Bolesti máte od krční páteře,“ řekl lékař. Ano, za krkem mě opravdu velmi bolelo. Píchli mi injekce a dali léky, pokud injekce nezaberou. Trochu klidnější, že teď mi už bude lépe, jsem se vrátila do postele. Hodně hodin z celého dne jsem prospala. Za dva dny, když bolest stále nepřešla a já do sebe nedostala už vůbec žádné jídlo, jsem začala tušit, že to opravdu nebude problém jen s krční páteří a zády.

Nakonec jsem byla donucena přítelem, abychom dojeli hned ráno do nemocnice na vyšetření. A jsem dnes mu strašně vděčná, kdybychom jeli později, kdo ví, jak by to dopadlo.

Vyšetření odhalilo embolie v mozku

Na ambulanci v nemocnici už to pak vše šlo rychle, vyšetření, sestřička mi píchla hned kanylu, na vyšetření CT mozku jsem jela na lehátku. Během chvíle byl výsledek, přišla za mnou paní doktorka a ptá se mě, zda beru antikoncepci. Na což jsem jí samozřejmě odpověděla, že beru.

„Máte embolie v mozku.“ Embolie? Proběhlo mi hlavou, tento pojem jsem slyšela, ale pokud se s embolií čili krevní sraženinou člověk nesetká v rodině, u známých, tak o tom moc neví.

Během chvilky jsem se ocitla na JIP, kde mě přivítaly strašně fajn sestřičky, a než jsem se stačila vzpamatovat, odvezly mě ještě na RTG plic a srdce. Zůstala jsem tam dva dny. „Přijela jste včas, bude to dobré, nebojte.“ Ten den večer mi lékař dal první injekci na ředění krve.

Konečně jsem se po dni v nemocnici trošku najedla a začala pít. Ale stále mi dělalo problém udržet v ruce i vidličku. První noci jsem nemohla ani spát, za dva dny jsem se přesunula na JIP monitorovanou.

Další krok dál. Už jsem si mohla dojít sama na toaletu, konečně jsem stála na nohou. A za další dva dny jsem byla převezena na lůžkový pokoj.

Dostala jsem epileptický záchvat

Po pár dnech večer mi najednou začala brnět ruka, kus břicha a šlo to do tváře. Rychle jsem zvonila na sestřičku, přišel pan doktor a hned mi šli pro kapačku a večer přišel s tím, že to byl epileptický záchvat.

Následek mých embolií. Ruka mě po další dny moc neposlouchala a blbě se mi v ní držely i předměty. Opakovalo se to asi ještě tři dny, po braní antiepileptik, které beru pořád, jsem už nic takového neměla.

Do toho mě začala znovu strašně bolet hlava. Hrozné bolesti, které na mě přicházely okolo druhé hodiny ráno a trvaly až do rána. Přiznávám, že jsem u nich i brečela. Lékaři mi udělali ještě jedno CT, jestli nemám krvácení do mozku. Po dobu asi čtyř dnů jsem chodila na vyšetření EEG. Kapačky na mé bolesti moc nezabíraly. Ale pak už se to ke konci mého pobytu začalo zlepšovat a bolesti byly minimální.

V nemocnici jsem strávila dva týdny, tak moc jsem chtěla domů, za dcerou, přítelem, rodinou... Až mě nakonec pustili. Dostala jsem domů injekce na ředění krve a léky. Dočasně jsem přišla o řidičský průkaz - byl mi pozastaven.

Kouření a antikoncepce nejdou dohromady

Gynekolog mi později říkal, že kombinace antikoncepce a kouření může způsobovat trombózu. Lékaři by na to měli více upozorňovat, i když v mém případě jsem si to zavinila sama, brala jsem antikoncepci a denně jsem si dala asi tři cigarety.

Teď momentálně čekám na další CT hlavy, které mě čeká za necelé dva měsíce a uvidí se, co bude dál. Můj stav se velmi zlepšil, nemám žádné trvalé následky. Jen mě občas pobolívá hlava a hučí v uších. Ale věřím, že i to jednou odezní. Z nemocnice jsem venku teprve pár týdnů a léčení trvá prý i rok. Není ale dne, abych neděkovala za to, že tu stále jsem.