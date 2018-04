Příběh čtenářky: Zvracením jsem zhubla 25 kilo, ale stálo mě to zdraví

Nikdy by mě nenapadlo, že se z nevinného pokusu zhubnout stane problém, který mě trápí už dlouhých 13 let. Mám mentální...

Seděla jsem právě u kafe s kamarádkou, když mi zazvonil mobil. "Hele, volá mi táta. To musím vzít." V tu chvíli jsem už...

Skončila jsem jako vychrtlina z kostí a kůže. Je mi 18 let a mám mentální anorexii. Místo toho, abych tento krásný věk...

Jmenuji se Sabina a je mi 19 let. Naoko vypadám jak spokojený člověk, který má téměř vše. Přítele, rodinu, práci,...

Pět let bojuje s bulimií. Několik týdnů dokonce strávila na psychiatrickém oddělení, kam lékaři posílají ty nejtěžší...

Bylo mi asi 17 let, když se u mě začala zabydlovat bulimie. Žila se mnou dvanáct let. Nejdříve se tvářila jako nejlepší...

Chci zhubnout a vyřešit si manželství, píše čtenářka. Koučka jí pomůže

Jmenuji se Johanka a za měsíc mi bude 35 let. Žiji s o patnáct let starším manželem už 15 let a máme desetiletá...