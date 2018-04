Mrkvový salát, zapečený pórek se strouhankou, provensálská rajská jablíčka s vejci a kuře Marianne

MRKVOVÝ SALÁT

500 g mrkve, 150 g majolky, vinný ocet, 1-2 lžičky křenu, pepř, sůl

Syrovou mrkev nastrouháme a promícháme ji s majolkou. Pak přidáme jemně strouhaný křen a ochutíme vinným octem a solí.

Podáváme jako studený předkrm.



ZAPEČENÝ PÓREK SE STROUHANKOU

6 pórků, 150 g tvrdého sýra, 100 g strouhanky, 60 g másla, sůl

Pórek očistíme, nařežeme podle velikosti kastrolu a svážeme nití do svazečků, aby se během vaření nerozpadl. Uvaříme ho do měkka ve slané vodě, necháme dobře okapat a narovnáme do máslem vymazané zapékací misky. Vrstva pórku v misce má být alespoň třícentimetrová. Strouhanku osmažíme na dvou třetinách másla a pórek v misce posypeme. Sýr jemně nastrouháme, navrstvíme na strouhanku v misce a poklademe kousky zbylého másla. Zprudka zapečeme dozlatova.

Zapečený pórek je výborný s bílým chlebem jako samostatné jídlo nebo jako příloha k masu.



PROVENSÁLSKÁ RAJSKÁ JABLÍČKA S VEJCI

6 rajských jablíček, 6 vajec, 1 malá cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce oleje, 20 g másla, lžička cukru, zelená petržel, pepř, sůl

Rajská jablíčka podélně rozkrojíme, posolíme, na každé přidáme špetku cukru a necháme deset minut odpočinout. Mezitím na pánvi rozehřejeme olej s máslem a rajská jablíčka do něj pokládáme naříznutou stranou. Kolem nasypeme na drobno nakrájenou cibuli. Během pečení do jablíček často pícháme vidličkou, aby rychleji pouštěla šťávu. Asi za čtvrt hodiny je otočíme a šťávu necháme trochu zkaramelizovat. Pak na pánev mezi rajská jablíčka rozklepneme vejce jako "volská oka". Vše posypeme sekanou petrželí, rozsekaným česnekem, pepřem a solí.

Podáváme s černým nebo bílým chlebem.