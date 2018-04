Mrkvový dort a čokodort s řepou jsou lahodné i bez cukru a másla

Ella Woodwardová se díky svým neotřelým zdravým receptům a bezpochyby i atraktivnímu vzhledu a milému vystupování stala miláčkem čtenářů. Kromě chutných a nízkokalorických receptů bez masa, cukru a lepku k tomu přispívá i její životní příběh.



Devatenáctiletá studentka a aspirující modelka se najednou ocitla upoutaná na nemocniční lůžko kvůli těžké nemoci a léčení tradičními léky nepřinášelo požadovanou úlevu.

Ella se proto rozhodla radikálně změnit svůj životní styl a hlavně jídelníček a podle svých slov se tak z nemoci dostala.



Slávu pak získala svým blogem, kde si o dobrotách bez živočišných olejů a bílé mouky měsíčně přečtou dva miliony lidí, a následným vydáním kuchařek. Vy si můžete doma vyzkoušet dva její chutné dorty, kvůli kterým rozhodně nemusíte mít výčitky svědomí. Namísto prázdných kalorií vás zasytí a dodají vám důležité živiny.



Čokoládový dort z červené řepy s kokosovou polevou

Na 1 dort o 12 porcích:

1 velká červená řepa (250 g)

2 hrnky pohankové mouky (400 g)



1 hrnek jablečného pyré (360 g)

1 hrnek javorového sirupu

6 lžic nepraženého kakaového prášku

špetka soli

na vymazání kokosový olej

Na polevu:

100 g kokosového krému

1 lžíce mandlového másla

1 lžíce javorového sirupu

1 lžíce nepraženého kakaového prášku

Postup:



1. Vložíme červenou řepu do pařáčku a napařujeme ji ve slupce asi hodinu, dokud pořádně nezměkne. Pokud nemáme pařáček, můžeme řepu i uvařit. Když je hotová, vyndáme ji z páry a necháme vychladnout. Když je studená, oloupeme ji a odřízneme stopku.

2. Předehřejeme troubu na 190 stupňů.

3. Nakrájíme řepu na kousky, které vložíme do kuchyňského robotu, a mixujeme, dokud se nevytvoří hladké pyré.

4. Přesuneme pyré do větší mísy se všemi zbývajícími ingrediencemi a pořádně promícháme, až nám vznikne jemná a krémová směs.

5. Vymažeme 20 až 25centimetrovou dortovou formu kokosovým olejem, přelijeme do ní směs a pečeme asi 20 minut. Těsto je hotové, když do něj zapíchneme špejli a těsto se na ni nepřichytává.



Na polevu:

6. Zatímco dort chladne, připravíme si polevu. Dáme kokosový krém do mísy, zalijeme 3 lžícemi vroucí vody a mícháme tak dlouho, dokud se úplně nerozteče. (Pokud tedy nekoupíme kokosový krém již v tekuté formě, pak tento krok vynecháme).

7. Vzniklou tekutinu pak přelijeme do mixéru, přidáme mandlové máslo (viz dále), javorový sirup a kakao a mixujeme dohladka.

8. Přelijeme polevou dort a můžeme podávat.



Čtěte v pondělí Osvědčené recepty na vánoční cukroví najdete v příloze MF DNES OnaDnes

Tip: Tento dort je skvělý i jako brownies - upečený na plechu a nakrájený na kostičky. Kokosový krém koupíte ve větších obchodních řetězcích a zdravých výživách buď tuhý, nebo již v krémové formě.

Mandlové máslo si vyrobíme ze 2 hrníčků mandlí a špetky soli. Mandle nejprve asi 10 minut pečeme v troubě rozpálené na 200 stupňů Celsia. Pak je 15 minut mixujeme spolu se solí ve výkonném mixéru, během toho alespoň dvakrát seškrábeme oříšky ze stěn přístroje. Skladujeme v lednici asi týden.



Klasický mrkvový dort s karamelovou polevou

Na 1 dort o 12 kouscích:

2 hrnky mouky z hnědé rýže nebo pohanky (400 g)



1 hrnek mletých mandlí (140 g)



2 lžíce chia semínek

1/2 hrnku rozinek (65 g)

2 plátky ananasu

1 hrnek mandlového mléka (viz dále)



1/2 hrnku javorového sirupu

3 mrkve

tuk na vymazání (např. kokosový olej)

Na polevu:



3 velké oloupané banány

10 vypeckovaných datlí (ideálně Medjool)

2 lžíce mandlového másla

1 lžíce kokosového oleje

1 lžíce mleté skořice

Postup:



1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů Celsia, horkovzdušnou na 160.

2. Nasypeme mouku do větší mísy a přidáme mleté mandle, chia semínka a rozinky.

3. Vložíme ananas, mandlové mléko, javorový sirup do mixéru a umixujeme dohladka. Hladkou směs potom přelijeme do mísy k suchým ingrediencím.

4. Oškrábeme a nastrouháme mrkev. Vmícháme ji do mísy a vše důkladně promícháme, dokud nám nevznikne jemná hmota.

5. Vymažeme dvě dortové formy o průměru 24 centimetrů kokosovým olejem a nalijeme do nich hmotu.

6. Pečeme asi 30 minut do zlatova.

7. když jsou korpusy upečené, vyndáme je z trouby a necháme asi 10 minut vychladnout na chladící mřížce (toto je velmi důležité, protože těsto si musí sednout).

Příprava polevy:



8. Zatímco těsto chladne, připravíme si polevu. Dáme všechny ingredience do mixéru, přidáme 4 lžíce vody a mixujeme, dokud nám nevnikne jemně krémová hmota.

9. Když těsto vychladne, slepíme polovinou oba korpusy a druhou polovinu použijeme jako polevu.



Mandlové mléko si připravíme ze 200 g blanšírovaných mandlí, které na noc (nejméně na 6 hodin) namočíme do vody. Pak je zcedíme, dáme do mixéru spolu se 3 hrnky vody (900 ml) a mixujeme asi dvě minuty. Nakonec mléko přecedíme přes plátýnko a zachycené kousky oříšků vyždímáme. Pokud si přejeme mléko sladší, přidáme do mixéru skořici, datle nebo javorový sirup.