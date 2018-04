Mrkejte. Ať vás nebolí oči

Ráno se probudíte s pocitem „něčeho“ v oku. To „něco“ nezmizí ani po umytí obličeje, ani později odpoledne. Naopak, s přibývajícími hodinami, které trávíte v práci u počítače, se vám začne pohled stále více zamlžovat. V oku to štípe a píchá ještě víc a jediné, co alespoň trochu pomůže, je pořádně si oči promnout. Za hodinu je ale všechno při starém.

Ne, zatím se nemusíte bát, že se vám za pár dní dramaticky zhoršil zrak. Pravděpodobně trpíte „jen“ syndromem suchého oka, což je nejčastější problém, s nímž lidé chodí k očnímu lékaři: podle statistik se s ním někdy za život setká asi třetina lidí. I tento problém je ale třeba řešit, mohl by vám totiž ony vážné problémy se zrakem způsobit.

Monitory a klimatizace

O co jde? Pro bezbolestnou práci očí jsou zásadní slzy. Mají podobnou funkci jako třeba olej v řetězu kola. Slzy vytvářejí na povrchu oka slzný film, ten je ale třeba po oku rovnoměrně rozprostírat. To zařizuje mrkání. Ačkoliv to vůbec nevnímáme, mrkneme jednou asi za pět až deset vteřin. Mrkání udržuje ve vlhku rohovku a spojivku, ty jsou zároveň zásobovány kyslíkem a odstraňují se z nich nečistoty. Kdo ovšem celé dny sedí před monitorem a snaží se očima zaostřit na grafy, tabulky nebo třeba jen prostý text, mimovolně mrkat zapomíná. Oko tak nedostává tolik tekutiny, kolik potřebuje, slzný film se ztenčuje, odpařuje se, a dotyčného tak začínají oči pálit.

Mezi další příznaky suchého oka patří svědění, zarudnutí, špatná snášenlivost větru nebo klimatizace. Ostatně klimatizace, jež vysušuje nejen oko, ale i celou pokožku, může být hlavním důvodem potíží se zrakem lidí, kteří většinu času tráví v letadle - například letušek.

Kdy se potíže se suchým okem projeví, je velmi individuální. Trpíte už nějakou oční vadou, nosíte třeba brýle na dálku nebo na blízko? Vaše oči se unaví dříve než oči zdravého mladého člověka. Platí tedy, že zatímco zaměstnanec krátce po škole nástrahám monitoru odolává i měsíce, starší člověk může mít potíže každý den.



Čočky, ale i antikoncepce

Další skupinou lidí, kteří by se měli o rizika syndromu suchého oka zajímat, jsou všichni, kteří nosí kontaktní čočky. I ty totiž mohou způsobit změny na slzném filmu. Záleží samozřejmě na jejich kvalitě, délce užívání a také na úsilí vynaloženém na péči o čočky. Podle odborníků se ovšem syndrom suchého oka objevuje asi u poloviny uživatelů čoček. Asi třetina z nich pak kvůli tomu musí vyměnit čočky za brýle.

Kromě problémů spojených s vyšším věkem nebo špatnou stravou může za problémy se suchým okem také nedovíravost oka. S tou se podle statistiky setkalo minimálně čtrnáct procent Čechů. Se suchým okem mohou mít problémy i uživatelky hormonální antikoncepce. Pokud nezabere častější mrkání ani kapky do očí, je třeba uvažovat o jiném způsobu antikoncepce.

Místo slz kapky, mast, sprej nebo slzy umělé

Syndromu suchého oka se dá předejít. Především - nezapomínejte mrkat a čas od času dejte očím odpočinout. Stačí, když mrknete na kolegu, oči na chvíli zavřete, otevřete a takto si je „protáhnete“ několikrát. Monitor si nastavte tak, aby vám na něj nesvítily paprsky slunce, pokud to jde, pracujte s větší velikostí písma. Předepsal vám lékař pro práci s počítačem brýle byť jen s půlkou nebo třemi čtvrtinami dioptrie? Tak je v kanceláři důsledně noste, i když jinak vidíte dobře. Méně vás bude bolet hlava a večer nebudete mít problémy s tím, že z kamaráda na konci chodby uvidíte jen siluetu. V takovém případě je už na místě návštěva očního lékaře.

Lidé, kteří už základní příznaky suchého oka jako píchání a štípání pocítili, si mohou v lékárně bez receptu pořídit buď mast, či kapky do očí. Na trhu je také sprej, který se stříká na zavřená víčka a do oka se dostane díky tukovým mikročásticím, jež projdou skrz oční koutky. Variantou jsou i umělé slzy. Kapky jsou vhodné pro ty, komu se oko vysuší třeba jen v klimatizované místnosti, slzy se hodí pro dlouhodobou péči.

Kdo péči o suché oko podcení, ten pak nemusí řešit jen estetické problémy se stále zarudlýma očima a jejich vysycháním. To přes drobné oděrky na povrchu rohovky a spojivky může vést k jejich stálému zánětu. V extrémním případě může rohovka ztratit svou průhlednost a vám se zrak zhorší, případně úplně odejde.