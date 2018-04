Mramorový hřbet

15 dkg Hery, 15 dkg cukru krupice, 2 vejce, 40 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1/4 l mléka, 1 sáček vanilkového cukru, strouhaná citrónová kůra, špetka soli, 2 pl. kakaového prášku, 2 pl. cukru, 2 pl. mléka

Heru třeme s cukrem do pěny. Přidáváme vejce. Prášek do pečiva smísíme s moukou a pomalu vmícháme do směsi. Přilijeme mléko a zpracujeme s ostatním kořením. Do jedné poloviny těsta dáme kakaový prášek, cukr a mléko. Část světlého těsta vylijeme do pečící formy, vymazané Herou a vysypané moukou. Na toto těsto dáme kakaový díl těsta a postup střídáme, dokud nám těsto nedojde. V předem vyhřáté troubě pečeme do tmavě zlaté barvy.