VIDEO: Duhově mramorovaná manikúra je bláznivým letním trendem

Mramorování nepatří zrovna k nejjednodušším technikám, ale většina z nás jej zvládne i doma. Nejprve naneste na nehty podkladový lak, který je ochrání před nechtěnou pigmentací. Když je podkladový lak zaschlý, tak naneste na prsty až ke kloubu vazelínu, krém na kůžičky nebo si je oblepte izolepou, abyste před nechtěným obarvením ochránila i kůži na prstech. Na nehet můžete také nanést tzv. striplak, který se snadno a vcelku sloupne.



Jak na to

Vyberte si malou nádobu (např. skleničku), ve které budete míchat barvy. Nádoba může zůstat potřísněná lakem a následně by se z ní již nemělo konzumovat jídlo a pití, protože laky na nehty mohou obsahovat toxické látky. Vezměte si na sebe také raději starší oblečení a pracovní desku ochraňte starým papírem.



Do zvolené nádoby nalijte trochu vody v pokojové teplotě a připravte si několik laků na nehty v různých zářivých barvách. Pomocí štětečku kápněte lak do vody, měl by se zachytit na její hladině. Pokud lak klesá dolů, vyzkoušejte jinou značku. Jestliže lak vytvoří pouze kapku uprostřed vodní hladiny, zakružte trochu skleničkou, aby se trochu rozprostřel. Do prostředku prvního kruhu kápněte štětečkem jiný odstín laku a počkejte chvíli, než se zase trochu rozprostře. Takto pokračujte několikrát, využít můžete dva i více zářivých odstínů.



Nakonec můžete manikérským perem nebo párátkem namalovat do laků vzor. Z prostředku táhněte barvu jedním tahem k okrajům, z prostředního kruhu může také směřovat ven několik paprsků barvy. Pro vzhled připomínající batiku točte párátkem do spirály. Pak pomalu ponořte prst do skleničky a nechte lak, aby se na něj nalepil. Vytáhněte ven a očistěte si prsty od přebytečného laku (použít můžete tyčinku na čištění uší, můžete ji namočit do odlakovače). Pokud jste k ochraně nehtu použila svlékací lak nebo izolepu, tak nechte lak nejprve zaschnout a až poté odstraňte.