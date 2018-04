Mramorová bábovka

Máslo mírně nahřejeme, aby změklo a šleháme je s moučkovým cukrem. Během šlehání postupně přidáváme žloutky. Do vyšlehané hmoty zvolna po částech zamícháme pevný sníh z bílků a krupicového cukru. Nakonec lehce vmícháme prosátou mouku se škrobem, vanilkový cukr a citrónovou kůru. Asi do 1/3 hmoty vmícháme kakaový prášek. Obě hmoty střídavě plníme do vymaštěné a moukou vysypané bábovkové formy.

Pečeme ve středně vyhřáté formě, nejprve zvolna, potom rychleji dopékáme. Upečenou bábovku opatrně vyklopíme z formy na prkénko. Vychladlou krájíme a sypeme moučkovým cukrem.

(Merkur)