Mozzarella v balíčku

NA 4 PORCE

Příprava: 10 minut + 30 minut smažení

* 8 plátků bílého toustového chleba bez kůrky

* 250 g mozzarelly, nakrájené na plátky a pak na proužky

* 150 ml plnotučného mléka

* 3 vrchovaté lžíce hladké mouky, nejlépe typu 00

* 1 velké vejce

* sůl a pepř na dochucení

* olivový olej na hluboké smažení

* chilli nebo jiná zajímavá hotová rajčatová omáčka k podávání

Mezi dva plátky chleba vložte proužky sýra; volný ponechte jen malý okraj. Hodně stiskněte, aby se kraje pokud možno spojily – to právě jde dobře s gumovitým bílým toustovým chlebem. Mléko vlijte do hlubokého talíře, mouku nasypte do druhého a vejce rozšlehané se solí a pepřem do třetího. Olej rozehřejte v hlubším kastrůlku. Sendvič krátce namočte v mléce, důkladně obalte v mouce a nakonec namočte ve vejci. Smažte v tukové lázni dozlatova. Do mističek připravte omáčku k namáčení a ihned podávejte.