Možná ho ani neznáte, ale může vám zachránit život: vitamin D

Dlouhá léta vyplývala sláva "déčka" jen z role nutného doprovodu pro vápník: pomáhalo kostem tenhle zásadní stavební prvek vstřebat. Ale nedávné lékařské výzkumy prokázaly, že dokáže i mnohem víc: "Každá naše buňka má na vitamin D receptor a umí ho vstřebávat," vysvětluje doktor Michael F. Holick, autor knihy Vitamin D = řešení. Na tomto vitaminu závisí hodně našich životních funkcí a ukazuje se, že je klíčový v prevenci mnoha chorob, od migrény přes deprese po rakovinu.

Problém je, že většina z nás (53 % žen, 41 % mužů a 61 % dětí) má v krvi příliš nízkou hladinu "déčka". Naše těla přirozeně získávají tento vitamin ze slunce, konkrétně z UVB paprsků, a v zimních dnech máme slunečního svitu tak málo, že to nestačí. A přitom nás může ochránit před spoustou chorob. Jakých?

Méně chřipek, rakoviny i Parkinsona

Mluvili jsme o lékařských studiích, tak tady jsou výsledky několika z nich. Vědci z lékařské fakulty slavné univerzity Yale zjistili, že lidé, kteří mají vysokou hladinu vitaminu D, uléhají s virovými chorobami dvakrát méně často než lidé, kteří trpí jeho nedostatkem. A když už onemocní, uzdraví se rychleji. Důvod: vitamin D přikáže jejich bílým krvinkám, aby vyrobily protein, který zabíjí infekci.

Kolik "déčka" máte v krvi? Hladina vitaminu D se zjišťuje z krve a měří se v nanogramech na mililitr (ng/ml). 20 a méně - nedostatek

20 až 30 - minimální hladina pro pozitivní účinky 40 až 60 - optimální pro prevenci mnoha chorob

nad 200 - toxický

S rakovinou se to má tak: "déčko" reguluje některé geny zodpovědné za růst a přežití buněk a dělá to velmi chytře. "Pomáhá zastavit nekontrolované bujení a předchází tak zhoubným nádorům," říká doktor Holick. "A pokud tumor přece jen vyroste, vitamin D mu zablokuje přívod krve."

Díky tomu je u lidí s vysokou hladinou "déčka" o 30-50 % nižší riziko rakoviny prsu a o 50 % nižší riziko rakoviny tlustého střeva.

Podobnému průzkumu se věnovali i v institutu Dana Farber a zjistili, že nemocným s rakovinou tlustého střeva, kteří mají dost vitaminu D, hrozí o 39 % menší riziko úmrtí. A jak pomáhá "déčko" v případě Parkinsonovy choroby? V červenci loňského roku vyšel v magazínu Archives of Neurology článek o tom, že vitamin D chrání mozek, reguluje totiž hladinu vápníku, posiluje elektrické impulsy mezi neurony a zbavuje buňky toxinů. Tím tedy odráží nápor Parkinsona, který na mozek přímo cílí.

Bez "déčka" trpí srdce i nálada

Tomu, kdo trpí nízkou hladinou vitaminu D, hrozí o 80 % vyšší riziko zúžení tepen, vyplývá to z dlouhodobé studie pořádané na univerzitě Johns Hopkins v Marylandu. Může to být tím, že vitamin D ovlivňuje více než 200 genů a kontroluje záněty, navíc je pravděpodobné, že má vliv i na krevní tlak.

Další věc, která spadá do kompetence vitaminu D, je produkce inzulinu, takže nikoho nepřekvapí, jaký podíl má na zvládnutí cukrovky. Pozor hlavně u dětí, těm, které mají "déčka" málo, hrozí diabetes prvního typu až 200krát častěji.

A kdybyste náhodou ještě nebyli přesvědčení, pak vězte, že dostatečná hladina vitaminu D ve vaší krvi vás chrání před migrénami, bolestmi hlavy a depresí. Teď už máte dost důvodů poprosit svého doktora o jeden expresní odběr krve.

Jak dotankovat zásoby

Co umí napáchat nedostatek "déčka", už víme, takže teď jak ho získat? Možností je několik. Když nesvítí pravé slunce, nabízí se jako první náhražka to umělé, tedy solárium. Přestože proti němu existuje několik argumentů, z nichž nejsilnější je, že vystavit se slunečním účinkům ze vzdálenosti několika centimetrů je silně nezdravé, jednu výhodu mu upřít nelze. Skutečně vám pomůže doplnit hladinu vitaminu D, protože obsahuje UVB záření.

Christina Lorenzová, předsedkyně European Sunlight Association přemlouvá potenciální zákazníky: "V soláriu lze vypracovat individuální opalovací program, který vezme v úvahu typ pleti uživatele, typ solária a dobu opalování tak, aby byla pleť chráněna před spálením!"

Berte ji ale s rezervou. European Sunlight Association totiž sdružuje výrobce a distributory solárií. Pokud se rozhodnete doplnit své "déčko" ve svítící truhle, nedělejte to moc často.

Rizikové faktory Platí na vás jedno z uvedených tvrzení? Pak je možné, že přijímáte málo vitaminu D Žijete severně od 34. rovnoběžky (což pokrývá celou Evropu)

Od října do března svítí na tomto území slunce pod tak malým úhlem, že z toho naše tělo nedokáže vyrobit žádný vitamin D. Jen lidé žijící jižně od této rovnoběžky (pro představu, prochází severním okrajem Afriky) mají k dispozici dostatek UVB paprsků celý rok. Máte snědou pokožku

Pokud vaše kůže obsahuje hodně melaninu, absorbujete méně slunečního záření. Tudíž lidé s tmavou kůží trpí častěji nedostatkem "déčka". Spoléháte se jen na vitamin D z tabletek

Denní potřeba vitaminu D byla stanovena v roce 1997 a hodně odborníků si myslí, že dávno neplatí. Několik studií například prokázalo, že množství vitaminu D obsažené ve většině multivitaminových přípravků na jeden den vůbec nesnižuje riziko osteoporózy u starších žen. Dvojnásobné množství už to ale dokáže. Máte nadváhu

Vitamin D se ukládá v tuku, a když máte nadbytek tukových zásob, koluje vám méně vitaminu D v krvi. Takže čím vyšší je váš BMI, tím mén "déčka" máte. Dobrá zpráva je, že zvýšený příjem vitaminu D by vám naopak mohl pomoci zhubnout. V jedné studii pořádané na University of Minnesota zhubli lidé s nejvyšší hladinou vitaminu D mnohem větší množství tuku, včetně nebezpečného tuku uloženého na břiše. Používáte příliš poctivě ochranné krémy proti slunci

Tohle je trochu na hraně, ale je pravda, že pokud se dokonale chráníte proti slunci, chráníte se zároveň proti vitaminu D. V Austrálii, zemi s nejčastějším výskytem rakoviny kůže, dokonce Cancer Council radí lidem, aby si denně dopřáli malou chvilku na slunci bez krému s ochranným faktorem.

Rozhodně je zdravější počkat si na jarní slunce a zatím svou dávku vitaminu D sníst. Najdete ho v rybím tuku a v oleji z rybích jater, protože ryby svůj přebytek "déčka" právě tam skladují, pak taky v másle a čerstvém mléku. Ideální kombinace? Rozmačkejte sardinky s máslem a cibulkou, osolte, opepřete, pokapejte citronem a snězte s černým chlebem. S takovou dobrotou se na jaro hned lépe čeká.

A poslední zdroj, na užívání nejjednodušší, jsou tabletky a kapky. Pod jménem Infadin se dávají už novorozencům, ale v lékárně najdete i silné kalibry pro dospělé. Obsah "déčka" se pro zjednodušení udává v jednotkách se zkratkou IU, což je international unit: mezinárodní jednotka.

Pro těhotné ženy a kojící maminky platí to samé, co u všech vitaminů a doplňků stravy, nejdřív se zeptejte svého lékaře, co by vám doporučil. Brát v těhotenství příliš velké dávky "déčka" by totiž mohlo být nebezpečné pro vaše dítě. Obsah vitaminu D se u různých přípravků pro těhotné liší až několikanásobně, takže bude lepší, když to za vás rozhodne odborník.

Nejlepší a nejjistější bude jako obvykle přístup "od každého trochu". Trochu běžte na sluníčko, dejte si trochu ryb, trochu kapek a jen chvilku v soláriu. Určitě se pak ve zdraví dočkáte teplé jarní sezony.