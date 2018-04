Když se z mozku stane strašák. Jak se chránit před mrtvicí?

Hrál s přáteli malou kopanou, zrovna chtěl zpracovat balon, když se skácel k zemi. Rána byla tak silná, že měl pocit, jakoby mu praskl nadočnicový oblouk. Josef Imrich si už o moc víc ze dne, kdy se mu od základu změnil život, nepamatuje. Později se dozvěděl, že ve sportovní hale to byli takzvaní poslíčci, předzvěst.

Cévní mozková příhoda ho zastihla až v nemocnici, když byl pod dohledem lékařů. Naštěstí. Přesto zůstal ve svých čtyřiapadesáti letech ochrnutý na celou levou polovinu těla.

Mozková mrtvice je definována jako rozvíjející se ohraničené nebo celkové postižení mozku. Vzniká většinou tím, že se mozková tepna ucpe krevní sraženinou.

Mrtvice přichází náhle a projevuje se hlavně slabostí až ochrnutím, poruchou řeči a vidění. Pokud se tyto příznaky objeví, je vždy nutné co nejrychleji zavolat záchrannou službu. Mozkové buňky kvůli nedostatku kyslíku odumírají během několika minut, nervové buňky v okolí za několik hodin.

Úplný návrat není možný

„Jsou případy, kdy na lidech po mrtvici nemusíte poznat, že něco takového prodělali. Jelikož je ale mozek poškozený, úplný návrat do původního stavu nastat nemůže. Je třeba přijmout skutečnost, že u takovéto nemoci na sobě musíte pracovat už pořád,“ řekla pro týdeník 5plus2 doktorka Kamila Řasová, která se zabývá rehabilitací neurologicky nemocných.

S klinickými projevy se dá pracovat a pro člověka neznamenají konečnou. Musí ale začít rehabilitovat včas. „Mozek je plastický a řada procesů se dá vhodnou terapií obnovit,“ poukazuje Řasová.

Od mozkové příhody, kterou prodělal Josef Imrich, uplynuly čtyři roky. Přiznává, že vnitřně stále pociťuje vztek, což jeho manželka hodnotí jako pozitivum. Znamená to, že nerezignoval, nevzdal to. Třebaže takové myšlenky měl.

Příznaky cévní mozkové příhody - Slabost až ochrnutí, porucha citlivosti poloviny těla

- Porucha řeči - Vychýlení hlavy, obrna pohledu - Výpady zorného pole, zdvojené vidění - Náhlá závrať nebo náhlý pád - Slepota - Bolest hlavy - Zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty - Varovným signálem bývá svěšený koutek, člověk při úsměvu není schopen dostat koutky úst do stejné výšky

„Ty mi pomůžeš. Ale on na to, že nepomůže, protože se nikdy nepostavil na nohy. Od narození je ochrnutý. Takže nikdy nepoznal, jaké to je postavit se a jít,“ pokračuje Josef ve vyprávění. Tenkrát mu došlo, že jsou na světě lidé, kterým je celý život něco odepřeno, a přesto se umějí radovat. Na rehabilitaci v Košumberku s ním na pokoji ležel mladý Michal. „Koukal jsem do parku, jak veverky lezou po stromech, a Michalovi říkám, že to ukončím. Hodím si provaz přes větev. Jenže on se mi vysmál. Jak prý si chci pověsit provaz přes větev, když jsem na půlku těla ochrnutý?“ vzpomíná Josef v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

„Právě tím mi tehdy Michal hodně pomohl,“ dodává muž, který dnes pravidelně rehabilituje. Navíc psychiku ladí tím, že tráví dost času mezi přáteli. Nikomu nepřipadne trapné, když mu něco sem tam upadne. Josef se většinou pohybuje na vozíčku, s pomocí stabilizační hole chodí obtížně.

Prevencí je zdravý životní styl

Mozkové mrtvici můžete předejít zdravým životním stylem. Odborníci doporučují nekouřit, omezit množství soli, tuku a cukru v jídle. Důležité je také jíst pravidelně ovoce a zeleninu a alespoň 30 minut denně se věnovat fyzické aktivitě - cvičení, procházkám, jízdě na kole, práci na zahradě a podobně.

Důležité je také udržovat si správnou váhu a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu. Je-li vám více než padesát let, nechte si alespoň jednou ročně u lékaře změřit krevní tlak. Vysoký krevní tlak je totiž hlavní rizikový faktor pro vznik cévní mozkové příhody.