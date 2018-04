Mousse au chocolat - čokoládová pěna

Doba přípravy

90 min.+ 6 hodin zatuhnout

Množství

4 porce

suroviny:

4 žloutky

2 lžíce medu

1 lžíce cukru krupice

špetka mletého muškátového oříšku

nastrouhaná kůra z 1 pomeranče

120g kvalitní hořké čokolády na pěnu (s 60 % kakaa)

250ml 40% smetany na šlehání

40g kvalitní hořké čokolády na ozdobný kraj (s 60 % kakaa)

kakao na posypání

čerstvé maliny na ozdobu či jiné drobné ovoce

Postup:

1. Žloutky s medem, cukrem, muškátovým oříškem a nastrouhanou pomerančovou kůrou šlehejte ve vodní lázni do tuhé světle žluté pěny (zabere to minimálně 5 minut). Můžete samozřejmě použít i ruční elektrický mixér. Během šlehání neustále stírejte žloutky ze stěny mísy. To proto, aby se žloutky nepřichytily na horkou mísu (srazily by se a vytvořily by žmolky).

2. Žloutková hmota má být horká, ale maximálně o teplotě 70 °C. Při vyšší teplotě začínají žloutky tuhnout a tvořit hrudky. Žloutky šlehejte skutečně nad párou, protože je tím pasterizujete (zničíte zárodky případných infekcí) a také pěna bude tužší a bude dobře držet pohromadě. Mísu odstavte z vodní lázně a za občasného prošlehání nechte hmotu vychladnout.

3. Odvažte 120 g čokolády, rozlámejte jí na malé kousíčky, nasypte je do misky a nad vodní lázní rozpusťte.

4. Rozpuštěnou čokoládu opatrně přimíchejte ke žloutkům a nechte opět vychladnout. V této fázi se může stát, že čokoláda se žloutky začne tuhnout a tvořit chuchvalce. Nelekejte se, nic špatného to nesignalizuje.

5. Ušlehejte tuhou šlehačku. Ale pozor, nepřešlehejte ji! K tuhnoucí čokoládovo-žloutkové hmotě přidejte 2 lžíce šlehačky a dobře vše promíchejte. Tím se opět čokoláda začne rozpouštět a postupně pomalu vznikne hladký krém. Je potřeba, aby žloutky s čokoládou nebyly teplé, protože šlehačka by se po vmíchání začala roztékat a krém by byl řídký a neztuhl by do potřebné konzistence.

6. Poté do čokoládového krému velmi opatrně a pomalu vmíchejte zbytek šlehačky. Mísu s pěnou vložte na 15-20 minut do lednice, kde začne pozvolna tuhnout.

7. Mezitím si připravte materiál na zhotovení ozdobných okrajů. Z lesklé kancelářské fólie (dopočuji silnější, výborné jsou například obaly na sešity) nastříhejte 4 proužky, dlouhé asi 18 cm a 5 cm široké. Na jednom konci proužek přehněte (založte) v šířce asi 1 cm. Nachystejte si také 4 kousky lepící pásky. Proužky položte na stůl těsně vedle sebe.

8. Odvažte 40 g čokolády, rozlámejte ji na kousky a v misce nad párou ji pozvolna, za velmi častého míchání, rozpusťte (ne ve vodní lázni, ale nad hrncem s vařící vodou).

9. Ještě než se důkladně rozpustí všechny kousky čokolády, stáhněte misku z páry a neustále míchejte, až do vychladnutí. To znamená, že čokoláda nebude ještě tuhá, ale bude mít teplotu asi 30 °C. (Poznáte to tak, že když si vařečku s trochou čokolády přiložíte ke spodnímu rtu, čokoláda by vás měla chladit).

10. Takto připravenou čokoládu vložte do zdobícího sáčku (vyrobte si ho jednoduše z igelitového sáčku, do kterého uděláte drobný, asi 1 mm velký otvor) a dlouhými tahy sem a tam fólie ozdobte. Nechte chvíli zavadnout a pak z nich připravte válcové formy ve tvaru slzy. Fólie upevněte proužkem z lepící pásky.

11. Naskládejte je na rovné prkénko nebo talíř.Čokoládovou pěnu vložte do cukrářského sáčku a opatrně jí naplňte připravené formy. Vložte je do lednice a nechte minimálně 6 hodin zatuhnout. Poté posypte kakaem a opatrně z mousse odstraňte fólie.

12. Ozdobte malinami, případně i šlehačkou, a podávejte.

Poznámka

vhodný nápoj je káva :-)