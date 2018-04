20 dkg Hery

2 dcl vaječného likéru

40 dkg polohrubé mouky

3 vejce

20 dkg cukru krupice

1 balíčku vanilkového cukru

1/2 balíčku prášku do pečiva

Prášek do pečiva smícháme s moukou. Heru vyšleháme s cukrem a vejci a přimícháme do ní ostatní suroviny. Mouku necháme nakonec. Těsto vylijeme do Herou vymazané bábovkové formy a pečeme 15 minut v mikrovlnné troubě na výkon 500W. Po vychladnutí vyklopíme, posypeme moučkovým cukrem nebo kakaovým práškem.