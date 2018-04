Závodní duši nechávám na silnici spát, říká motorkářka Baroňová

Vizitka Patricie Baroňová (44) se narodila v Českém Brodě.

Vystudovala Vysokou školu finančně správní v Praze, obor marketingová komunikace.

Pracovala v několika firmách v oblasti IT, nyní působí jako marketingová manažerka soukromé střední školy Czech Sales Academy v Trutnově, kde také vyučuje.

Drag racing jezdí pět let, od roku 2011 má závodní licenci.

Letos v létě se jako první Češka zúčastní mezinárodního závodu drag racingu v německém Hockenheimu.

Je vdaná.

Trénuje na letišti, kde je to bezpečné. Nejvyšší rychlost, kterou ukázal tachometr jejího stroje, bylo téměř tři sta kilometrů v hodině. "Cítíte euforii ze zvyšující se rychlosti a překonání vlastního strachu," vzpomíná. Testovala tehdy motorku a manžel měl na letišti zase tu svoji. "Řekli jsme si, že je vyzkoušíme obě. Byla to taková manželská třístovka," směje se Patricie Baroňová.

Při startu drag racingu stojí dva soutěžící vedle sebe a na trase dlouhé čtyři sta metrů vyhrává ten nejrychlejší. Patricie Baroňová dnes dráhu zvládá za méně než deset vteřin, což je čas srovnatelný s muži. Přesto ji hlavně na začátku brali jako raritu. "S rovností jsem mezi nimi na začátku neuspěla, svoje místo jsem si musela vydobýt. Dnes už jsem jim plnohodnotným soupeřem, protože trať zvládám ujet za méně než deset vteřin stejně jako oni. Ale musela jsem na to dost trénovat, nebylo to zadarmo," říká.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Patricií Bartoňovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Jak takový trénink vypadá? "Letos přes zimu jsem měla za domácí úkol natrénovat burnout. To je ta předstartovní část jízdy, která je divácky velmi atraktivní. Aby pneumatika měla lepší přilnavost k dráze a plynule jste odstartovala, zahříváte zadní gumu tím, že dáte plný plyn a pustíte rychle spojku. Motor řve a kolem vás se valí oblaka dýmu. Dnes dělám burnout se vším všudy," směje. Trénovala doma. Vyjede s motorkou, opře ji o zavřená vrata garáže a cvičí. Sousedé jsou daleko, tak jim to nevadí. "On to není zase tak strašný hluk. Řekla bych, že je to srovnatelné se sekačkou na trávu. Ale zapáchá to, to ano, jako když někdo pálí gumu."

V běžném provozu Patricie Baroňová svoji závodní duši nechává spát. "Mám závodní licenci a s ní přichází jistá zodpovědnost a také určitá forma vzdělávání ostatních. Kdyby ty výzvy přijímal každý, na silnicích by to vypadalo jako na závodní dráze. Mám závody ráda, ale na vyhrazených místech. Ať tam řidiči ukážou, co s motorkou nebo autem dokážou. Kdyby tohle všichni respektovali, bylo by na silnicích bezpečněji," říká.

Co by měl podle ní každý motorkář vědět, než vyjede na silnici? " Měl by mít hlavně pokoru k životu, bez ní to nejde. Motorka sama o sobě je předimenzovaná, ale vždycky dělá jen to, co jí řidič dovolí. Když v sobě tu pokoru máte, nejezdíte přes svoje možnosti," tvrdí.