Mořská voda pomáhá dětem s nachlazením

Vyplývá to ze studie českých vědců, kterou dnes zveřejnila odborná americká revue Archives of Otolaryngology.

"Zkoumali jsme na několika místech v ČR účinky speciálně upravené mořské vody na záněty horních cest dýchacích," řekl profesor Ivo Šlapák, přednosta kliniky dětské otorinolaryngologie v brněnské fakultní nemocnici, který výzkumný tým vedl.

Vědci zjistili, že sprej z vody Atlantského oceánu zmírnil u dětí od šesti do deseti let projevy nachlazení rychleji, než když používaly jen běžné léky. Stejně tak se u těchto dětí méně nachlazení vracelo.

Nový lék? Mořská voda

"Mořská voda je účinný doplněk léčby a důležité je, že nemá vedlejší účinky, což je velká výhoda především právě u malých dětí," uvedl Šlapák.

Příčinou může být fakt, že slaná voda lépe čistě mechanicky čistí nos od hlenu, nebo také mohou hrát významnější roli stopové prvky ve vodě. Připustil ale, že přesný důvod, proč roztok ze slané vody takto funguje, není jasný.

Je to způsobeno skutečností, že "mořská voda představuje ohromný komplex látek, není jen slaná," uvedl. "Efekt je prokázaný, ale aby se přesně určily příčiny, bylo by zapotřebí udělat mnohem hlubší a detailnější studii zaměřenou na jednotlivé složky mořské vody," řekl.

Podle autorů studie se roztoky z mořské vody často zmiňují jako lék na nachlazení, ale zatím se vědecky téměř nezkoumalo, zda fungují. "Mnoho věcí se používá, protože se ví, že jsou dobré, ale věda přece jen potřebuje detailnější studii," řekl Šlapák.

S léky u dětí opatrně

"Výzkum zaplatila společnost Goemar Laboratoires La Madeleine ve francouzském přístavu Saint-Malo. Firma vyrábí nazální sprej z mořské vody, který byl při studii použit. Chtěli studii provést v nějaké vnitrozemské zemi, aby nebyly žádné obchodní tlaky, a nakonec si vybrali Českou republiku," uvedl Šlapák.

Jeho tým si vybral 390 dětí s nekomplikovanými příznaky nachlazení nebo chřipky. Část dětí dostávala po dvanáct týdnů standardní léky, například přípravky uvolňující zahlenění v nose. Další děti dostávaly ty samé léky a k tomu nosní sprej z mořské vody.

Tato skupina aplikovala sprej z mořské vody nejprve šestkrát denně a ve druhé fázi třikrát denně. Děti používající mořskou vodu měly při druhé kontrole méně ucpaný nos než ostatní. Osm týdnů po začátku výzkumu měly méně často kašel, ucpaný nos či bolavý krk než skupina užívající jen standardní přípravky.

Zpráva byla zveřejněna dva dny poté, co americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) oznámil, že děti mladší dvou let by neměly dostávat bez předpisu léky proti kašli a nachlazení. FDA nicméně ještě nerozhodl, zda standardní přípravky proti nachlazení prodávané bez předpisu jsou vhodné pro starší děti. Rozhodnutí by mělo padnout do konce roku.

Americká pediatrická akademie také tvrdí, že léky proti kašli a nachlazení jsou pro děti do šesti let neúčinné a mohou být riskantní.