Fascinují ji mořské panny. Ve volném čase si nasazuje ploutev a plave

Silikonový ocas s ploutví dohromady váží téměř 10 kilogramů. Ačkoli se s ním v moři plave dost těžce, ženu to prý neodrazuje od toho, aby se chovala jako pravá mořská panna.

„Už jako malá holka jsem milovala mořské panny. Vždy jsem byla posedlá živočichy, kteří žijí v moři. Milovala jsem mořské koníky a ryby všeho druhu. Oceány mě vždy velmi fascinovaly,“ sdělila žena, která dokonce založila školu, ve které učí podobně posedlé lidi, jak se stát mořskou pannou a co všechno je pro to potřeba udělat.

Ona sama jen za ploutev ze silikonu zaplatila v přepočtu téměř 63 tisíc korun. Chtěla, aby byla přesně taková, jakou si vysnila, a nechala si ji vyrobit v Americe.

„Mořské panny jsou úžasné bytosti. Jde jen o to, z jaké strany je na ně pohlíženo. Buď to mohou být roztomilé postavičky z kreslené pohádky od Walta Disneyho, nebo to mohou být nelítostné bytosti, které lákaly nebohé muže do moře, aby je tak zabily,“ sdělila Rachel.

Kdykoli má čas a je hezké počasí, vyrazí na pobřeží, kde se namáčí v moři a plave s ploutví. „Mořských panen je na světě opravdu mnoho a jejich počet neustále stoupá. A nejsou to jen ženy, které tyto bytosti fascinují. Jsou to i muži,“ dodala.