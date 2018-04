Zapomeňte na rockové hvězdy. Idolem puberťaček je mormonský model

Idealizování známých osobností a davy většinou náctiletých fanynek, které sledují každý jejich krok a v jejich přítomnosti omdlévají, nejsou v popkultuře nic nového. Zažili to Elvis Presley, The Beatles i Backstreet Boys, v posledních letech se podobnými idoly stali třeba zpěvák Justin Bieber nebo chlapecká skupina One Direction.

Zdá se, že nejnovější generace zbožňovaných „rockových hvězd“ už nebude mít s hudbou nic společného. V době, kdy jsou hlavním prostředkem komunikace fotky a krátká videa, je potřeba zapůsobit hlavně vizuálně. Sedmnáctiletý model Lucky Blue Smith (to je mimochodem jeho pravé jméno) to zvládá bezchybně.

V získávání dalších a dalších dívčích srdcí – a sledujících na Instagramu – mu pomáhají sytě modré oči, platinový přeliv i panenkovský vzhled, který podědil stejně jako jeho tři sestry. Modelingu se věnují všichni sourozenci, před časem se dokonce společně objevili v reklamní kampani značky Gap, ale nejčastěji se v poslední době zmiňuje jméno Lucky Blue.

Z Utahu do L.A.

Všechno pro něj začalo před sedmi lety. Alexis Borges, ředitel úspěšné modelingové agentury Next Models, tehdy přijel navštívit jeho starší sestru Daisy Clementine. V rodinném domě v Utahu, kde Smithovi vyrůstali, se poprvé setkal i s Luckym Bluem. Potenciál v něm prý viděl hned: „Připomínal mi mladičkého Brada Pitta,“ řekl magazínu The Guardian.

O rok později už benjamínek pózoval pro významného francouzského fotografa Hedi Slimanea a ve čtrnácti letech konečně podepsal smlouvu s Next Models. Kvůli práci se celá rodina přestěhovala do Los Angeles, Lucky Blue si po poradě se svými agenty odbarvil vlasy na ledovou blond, která se stala jeho poznávacím znamením, a během chvilky si ho zamilovaly prestižní módní magazíny i desetitisíce fanoušků. A především fanynek, které velkou měrou přispěly k jeho úspěchu na sociálních sítích.

Insta-sláva

Což o to, nová generace modelů je na internetu doma stejně jako jejich ženské protějšky, obecně je ale sleduje daleko méně lidí. Tak třeba britská modelka Cara Delevingne má na Instagramu přes 16 milionů odběratelů, ovšem její podobně atraktivní mužští kolegové jako Tobias Sorensen či River Viiperi se obvykle musí spokojit s nějakými dvěma sty tisíc. Lucky Blue má proti nim náskok: ještě předtím, než vůbec vstoupil na přehlídková mola, měl milion „followerů“ a každý den přibývají tisíce dalších.

Odběry na Instagramu, které jsou v dnešní době nejen velmi dobrým měřítkem úspěchu, ale taky reklamním nástrojem (celebrity a trendsetteři na nich čím dál častěji propagují konkrétní značky), jsou jedna věc. Druhá jsou zástupy pubertálních děvčat, která svého oblíbeného modela pronásledují na každém kroku. Bez nadsázky.

„Před přehlídkou Versace v Miláně stálo v úzké uličce padesát dívek v džínových kraťasech... Na přehlídce Etro vzrušení vyvrcholilo, když ulici ovládly víc než dvě stovky puberťaček, které mávaly iPhony a křičely: ‚Lucky‘,“ popisuje The Guardian atmosféru na milánském týdnu módy. A tak je to vždycky. „Většinou se třesou nervozitou,“ prozradil deníku New York Post sám Lucky Blue. „Rád poznávám nové lidi a tyhle holky jsou tak milé,“ dodal.

Hodní kluci jsou zpět

Právě image sympatického, nezkaženého amerického „kluka od vedle“ přitom jistě přispívá k jeho popularitě. S fanynkami si klidně vyfotí selfie nebo prohodí pár slov, netají se svým obdivem k ikonám dávno minulých dob, jako byl Elvis Presley, a ještě ke všemu se hrdě hlásí k mormonské víře a prohlašuje, že se sexem počká až do svatby.

Do jaké míry se jedná o léty prověřenou marketingovou strategii a do jaké míry o skutečnou „čistou duši“, se možná nikdy nedozvíme. O Luckym Blue Smithovi ale nejspíš uslyšíme ještě hodně. Aspoň do té doby, než se na scéně objeví někdo ještě milejší, blonďatější a s ještě modřejšími kukadly.