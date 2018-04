Nepříjemná pravda: monogamie zabíjí mužské libido

Muž byl stvořen, aby se rozmnožoval. Znamená to tedy, že tento základní zákon přírody je porušen monogamií? Je trvalý vztah něčím, co jde proti mužské podstatě? Může být nevěra přirozenou součástí partnerského života, protože právě to je záměr evoluce?

Coolidgeův efekt Jeden starý vtip vypráví o tom, jak prezident USA Calvin Colidge navštívil s manželkou experimentální zemědělskou farmu. Paní Coolidgeová si při návštěvě drůbežárny všimla, že se kohout velmi intenzivně druží se slepicemi. Zeptala se chovatele, jak často se to děje. "Mnohokrát za den," odvětil. Nato ho paní prezidentová požádala: "Řekněte to panu prezidentovi, až sem přijde." Když se tak stalo, prezident se otázal: "A vždycky s tou samou slepičkou?" "Ó, ne, pane prezidente, pokaždé s jinou." "Řekněte to paní prezidentové," nechal se slyšet státník. Zdroj: Wikipedia

I když je pravděpodobné, že odpovědi na takové otázky nebudeme chtít nikdy slyšet, na tento poněkud otřepaný fenomén lze nahlížet z mnoha hledisek. A jedno z nich dokonce zaujal někdejší americký prezident Calvin Coolidge.

Prezidentův efekt

Psycholog Christopher Ryan ze Saybrook University v americkém San Franciscu poukázal na další teorii, kterou je možné vysvětlit "nestálost" našich mužských poloviček. Podle něj díky tzv. Coolidgeovu efektu muži ztrácejí zájem o své stálé partnerky.

Tento jev, pojmenovaný po americkém státníkovi, totiž popisuje děj, kdy sexuální reakce zvířecích samců se zintenzivňuje s příchodem nové samičky. Muž, také samec, je tak ve stínu této teorie přírodou naprogramovaný na to, aby vstřícně reagoval na změnu.

Jak tvrdí doktor Ryan, mužské libido se pak v monogamním vztahu vyčerpává, protože mu chybí takové impulsy. "Sexuálně monogamní manžel i té nejpřitažlivější ženy na světě nakonec přestane mít chuť," dodává psycholog, jehož postřehy byly zveřejněny v magazínu Psychology Today.

Chce to změnu

Dalo by se konstatovat, že monogamie se stává nejen nepřítelem evoluce, ale také libida. Vše však záleží na interpretaci, a i když popsaný fenomén odhalil sám Coolidge, je třeba mít na paměti, že vedle prezidenta to byl především muž. A řekněme si to na rovinu, některá vědecká vysvětlení mohou při správném použití hrát mužům do karet. Je tak nejspíš na čase, abychom vytáhly naše eso z rukávu.

"Muži jsou přírodou uzpůsobeni k tomu, aby byli přitahování k novostem a postupem času ztratili zájem o stejnou partnerku, se kterou se nic nezměnilo," tvrdí doktor Ryan.

Ačkoli se nabízí, že řešením takové zapeklité situace je jiný (či další) vztah, zmíněná novost v tomto případě nemusí nutně znamenat novou partnerku. Změnu, na které tak závisí mužská sexuální touha, lze přeci zajistit i v rámci monogamního soužití.