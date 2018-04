Monika Žídková: Porotce Hess je občas vulgární!

Odpovědi Moniky Žídkové najdete ZDE

Monika odpovídala z domova z moravských Kravař, a aby měla na vás klid, přijel ji z práce domů pomoci manžel.

Na adresu poroty si neodpustila pár narážek: "Podle čeho porota hodnotí, to opravdu nevím," napsala. "Škoda, že jsem to panu Hessovi nemohla ukázat v dalších dílech. Divil by se i ušima. Jinak jeho hodnocení je občas docela vulgární a urážlivé."

Jejím tipem na vítěze je Aleš Valenta, Tatiana Vilhelmová a Jiří Schmitzer. "Všem držím palce a jsou výborní, že to zvládají," vzkazuje jim.

StarDance mě nemrzí

"Že nebudu dál tančit ve StarDance, mě nemrzelo," tvrdí Monika Žídková. "Nejvíc mi bylo líto, že vznikla bolest tolika lidem," dodává.

Monika se stala před dvanácti lety Miss ČR i Miss Europe.

Do triumfu Taťány Kuchařové byla jedinou miss, která se prosadila v mezinárodní soutěži.

Žije v rodných Kravařích nedaleko Ostravy, vdala se za přítele, se kterým chodila už před Miss, mají dvě děti - šestiletou Nikolu a dvouletého Davida.

S manželem Petrem Brzeskou vlastní kosmetickou firmu a pro radost se občas objevuje i na módním molu.