Monika už je v Chicagu. Trasa maratonu mi vyhovuje, teď už jen doběhnout

Celá nevelká česko-slovenská skupina má za sebou úmornou cestu z Prahy (Bratislavy) do Vídně, odtud brzy ráno do Stockholmu, a pak do Chicaga. Kvůli sedmihodinovému časovému posunu to znamená 24 hodin bez spánku.

"Jsem úplně vyřízená, nejraději bych si šla lehnout," prohlásila po únavném letu do Spojených států třiadvacetiletá Monika Klušáková.

Chicago už maratonem žije. V ulicí i parcích jsou vidět běžci všech národností. S některými si Monika zatrénovala i v Grant Parku, odkud startuje každoročně chicagský maraton.

Jakoby už maraton uběhla

Kromě ní ještě maraton poběží na pozvání stejného hostitele dvě osobnosti ze slovenské televize JOJ: šéf sportovního zpravodajství Peter Hollý a populární moderátor Matej "Sajfa" Cifra, spolu s jejich trenérem Ivanem Gabovičem, který bude před startem pomáhat i Monice.

Česká studentka se na světoznámý chicagský maraton dostala díky vítězství v soutěži iDNES.cz, do níž se přihlásily stovky zájemců všech věkových kategorií. Soutěž zaštítila společnost Nike.

Ačkoli Monika ještě žádný maraton neběžela a má za sebou jen pražský půlmaraton, po přistání na americké půdě vypadala, jako by už za sebou jeden maraton měla...

Z letiště výprava zamířila vypůjčeným autem do centra Chicaga. Hotel Holiday Inn leží asi sedm kilometrů od místa nedělního startu, na který se postaví kromě Moniky další desítky tisíc profesionálních i amatérských běžců.

Kam chodil Al Capone

V hotelu si dala teplou sprchu a spolu s ostatními se vydala na pozdní oběd, tedy vzhledem k časovému posunu už spíše na pozdní večeři. Monika si dala sýrovou pizzu a pivo. "Měla jsem na něj chuť, a teď si ho ještě mohu dovolit," usmála se.

Po jídle na ni padla krize, ale spát ještě nesměla, tělo si musí zvyknout na místní čas. Všichni proto vyrázili na krátkou procházku okolo věhlasných chicagských mrakodrapů, včetně toho nejvyššího a nejznámějšího Sears Tower (v roce 2009 přejmenovaný na Willis Towers). Autem si pak ještě zajeli na lehké občerstvení do restaurace, kam chodil Al Capone, který je v Česku ještě známější než chicagský maraton.

A pak už konečně do hotelu a do postele. "Po sprše jsme vlezla do postele a během minuty jsem spala, už totálně vyčerpaná. Vždyť jsme byli vzhůru už dvacet čtyři hodin," přiznala Monika.

Tělo si ještě nezvyklo

Moc dobře nespala. Probudila se už ve čtvrt na pět. Tělo si na změnu času ještě nezvyklo. K snídani si dala cereálie s ovocem a jogurtem, horkou čokoládu a džus. Pak vyrazila na trénink a první prohlídku trasy. Zaběhala si i v Grant Parku, kde bude start i cíl závodu. "Je příjemné trénovat s dalšími běžci. V parku jich běhalo hodně," svěřila se maratonkyně.

České studentce vyhovuje, že je trasa rovinatá, ale straší ji počasí. Zatím totiž předpověď na nedělní závod není příliš povzbudivá. Ráno má být kolem tří stupňů celsia a během dne devět, navíc oblačno s možnými přeháňkami. "Doufám, že se to ještě změní. Když jsme přiletěli, krásně tu svítilo sluníčko a bylo celkem teplo. Asi šestnáct stupňů," říká Monika.

Její osobní trenér Jan Jakubíček jí dával poslední rady ještě doma před odletem. V Chicagu to s tréninkem už moc nemá přehánět, a tak si Monika dala půlhodinovou rozcvičku a další půlhodinu vyklusávala. Tempo má pomalejší než slovenské celebrity. Raději běží sama, aby si nenamohla achilovku, která ji v posledních týdnech trápila.

"Noha je zatím dobrá, tak uvidím, co s ní udělají asfaltové ulice Chicaga," říká usmívající se maratonkyně. Věří, že závod zvládne. Má jediný cíl: hlavně doběhnout. "Čas neřeším, důležité je pro mě doběhnout ve zdraví," tvrdí Monika, která žije v Zakřanech u Brna.

Na začátku pomalu

Co trenér Jan Jakubíček doporučuje Monice na den závodu? "Před maratonem se jen lehce rozklusej do mírného zapocení. Jestli bude zima, tak se klidně pořádně obleč a pak se protáhni. Už před startem si můžeš dát nějaký gel a vem si alespoň dva sebou do kapsy. Po 25 kilometrech už by se ti mohly hodit. Jestli budeš mít, tak i nějaký gutar," radil Jakubíček.

Podle trenéra nemá cenu vyrazit hned po startu ostrým tempem. "Maraton rozběhni hodně volně, nenech se strhnout tím, že tě budou lidi předbíhat. Běž to, hlavně ze začátku, víc než na pohodu. Alespoň prvních 10 kilometrů," soudí.

Pak může Monika přidat, ale pořád musí být opatrná. "Pak uvidíš, jak se budeš cítit, ale rozhodně bych nedoporučoval žádné úmyslné zvyšování tempa. Nech to prostě v klídku běžet tak, jak to samo půjde. Nezapomeň, že ke konci to bude určitě těžké!" varuje.

Nepřeskakovat kanály

Monika by podle něj měla držet rovnoměrné tempo a nevysilovat se třeba přeskakováním kanálů, obrubníků nebo výmolů.

"Nevysiluj se zbytečným zrychlováním při předbíhání, neprodlužuj zbytečně krok, nepřeskakuj překážky v cestě," doporučuje Jakubíček. "Na dvaačtyřiceti kilometrech jich může být opravdu hodně a každý kanál stojí trochu sil. Když se to sečte, je to moc."

Start Na maraton v Chicagu vyběhne v neděli 11. října 2009 v 7 hodin a 30 minut asi 50 tisíc lidí.

Když Moniku rozbolí nohy, klidně může zastavit a protáhnout si svaly podle doporučených cviků.

"Nikdy nezastavuj na dlouho. Protáhni si jednu svalovou skupinu a pokračuj dál aspoň chůzí a za pár kroků můžeš s protahováním pokračovat," říká trenér. "Když zastavíš na delší dobu, mohla bys vytuhnout, a to se pak těžko rozbíhá."

Hlavně těstoviny a rýži

Zbývající dny do závodu by Monika neměla jíst žádná těžká jídla. Ideální jsou jídla bohatá na složené cukry, jako jsou těstoviny, rýže nebo brambory, aby měla Monika při závodu z čeho brát.

"Hlavně ne guláš, nebo knedlo vepřo zelo! Stačí třeba ryby nebo drůbež. Nezapomeň doplňovat vápník a hořčík před závodem, kvůli křečím," dodává trenér.