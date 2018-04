Monika trénuje na maraton, ale achilovku jí poškodila chůze

"Trochu mě tahá achilovka," postěžovala si Monika. Proto jsme ji poslali na konzultaci k fyzioterapeutce Petře Sobotkové, která se stará i o ženskou softbalovou reprezentaci a reprezentaci mužů v severské kombinaci.

Den před konzultací Monika navštívila lékaře v Brně. Diagnostikoval zánět Achillovy šlachy a předepsal jí několikery léky.





Fyzioterapeutka centra Fyzios Sobotková si nejdřív s Monikou promluvila, aby si udělala přehlednější obraz o celé situaci. Provedla celkovou anamnézu, vyptala se, jak Monika dlouho běhá, v jakých botách a vysvětlila jí, jak bude spolupráce vypadat.

Za bolest pravděpodobně může nevhodný pohybový stereotyp chůze

Fyzioterapeut dešifruje tělo, proč dělá problémy a kde. Neplést s masážemi. Ty se snaží napravit již vzniklé chyby.

Ze všeho nejdřív prohlédla stojící Moniku. "Dívám se na konfiguraci celého těla, ramen, kyčlí a dalších kloubů," vysvětlila.

Pak ji nechala naboso procházet po místnosti. Stačilo pár krůčků a poznamenala: "Tak, a už jsme doma."





"Když jdeš, strašně dupeš. Při chůzi děláš jednu chybu: když máš váhu na patě, tak zároveň rozevřeš a zvedneš prsty u nohou, což je špatně. Je to namáhavé i pro achilovku. Nedáš jí pohov," vysvětlila Petra. Monika má tedy špatný stereotyp chůze a Achillova šlacha je pak přetížená. "Pak je šance, že se tam zánět vytvoří."





Petra Sobková doporučuje kontrolu u rehabilitačního lékaře, prohlídky u fyzioterapeuta a relaxační program.

Zjistila, že Monika pravou nohu zatěžuje mnohem více "Možná je to i tím, že mě předtím trošku píchalo v levé noze, a tak jsem jí podvědomě chtěla ulevit, nevím..." zamyslela se Monika.

"Když stojíš, pravý palcový kloub ti pořádně nedoléhá k podlaze. To znamená, že není schopen se optimálně zapojit do pohybu a tím propojit s dalšími svaly, které vedou například až do protilehlého ramene," dodala Petra.

Nohy potřebují různé podněty, nesou celé tělo

Pomocí neurologického kladívka Petra zjišťovala, jak Moničiny nohy reagují na nejrůznější podněty.

"Musím říct, že nic moc. Jak nohy moc zatěžuješ a nedáš jim pauzu nebo nedopřeješ jiné podněty, ztrácejí reaktivitu. Doporučila bych dát nohám jiné podněty, třeba chodit bosa po trávě nebo je třít froté ručníkem. Nezapomínej, že tyhle malé plošky nesou váhu celého těla," radí Petra.





Spousta bolestí zad bývá psychického původu.

Pomocí speciálních pohmatů a pohybů fyzioterapeutka Petra zjišťovala, jak pracují Moničiny vazy a klouby. Monika pak ukazovala, kde cítí tah.

Nejvíc se samozřejmě Petra soustředila na oblast kolem Achillovy šlachy a snažila se uvolnit celou tuto oblast.

"Tak a teď se podíváme na prsty, které ty problémy způsobují," a popsala Monice, co po ní bude konkrétně chtít. Následovala řada terapií počínaje uvolňováním měkkých tkání přes mobilizace kloubů, aproximaci a senzomotorická cvičení.

Monika měla nejdříve ve stoji naboso, opřená o masérský stůl, vytočit pokrčené koleno do strany a zároveň zůstat palcovým kloubem na podlaze, aniž by hnula čímkoli jiným. Zpočátku se jí to nedařilo a "odlepoval" se jí i palcový kloub, ale po několika opakováních už to šlo lépe.





"Monika nemá dostatečně vytrénované a sehrané svaly v noze (plosce, pozn. red.), neposlouchají ji," konstatovala Petra.

Potom ještě Monika prováděla podobné cvičení vleže. K tomu všemu Petra doporučila Monice protahovat prsní svaly.

"Jak běháš trošku přihrbená a ruce máš pořád v té jedné v podstatě skrčené poloze, prsní svaly mají tendenci se zkracovat. Tím ubíráš plicím prostor k tomu, aby se mohly rozevřít a pracovat naplno," upozornila Petra. "Ale jsi mladá a rychle se učíš a jsi výborně motivovaná, tak doma zkus cvičit, co jsme se domluvily, a uvidíme při příští návštěvě." Jedna návštěva na účinnou terapii je totiž málo.