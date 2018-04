Místo soudu by občas stačilo druhému jednu ubalit, říká máma Ornelly

Proč otcovství řeší média, a ne právníci?

Monika Štiková Narodila se jako Mikušková v Havířově před 40 lety, a to jen proto, že tam její těhotná maminka jela z Prahy za kamarádkou.

Má o 8 let mladší sestru.

Vystudovala střední ekonomickou školu.

V mládí hrála tenis a lyžovala (tatínek stavební inženýr byl reprezentant v lyžování, maminka ekonomka).

Manžela poznala na Silvestra, bylo jí 19 let, on je o 3 roky starší, vystudoval hotelovou školu.

Na svatební cestě otěhotněla a manželům se narodila Ornella. Pojmenovali ji podle herečky Ornelly Muttiové, jíž prý byla Monika v mládí podobná.

3 roky poté se narodila Charlotta, podle jména manželky prezidenta Masaryka.

O třetí dítě dvakrát přišla.

Přes pět let rodina strávila s přestávkami v USA a v Rusku, kam jezdila za manželem a otcem. Oba pracovali pro nadnárodní firmu vyrábějící technické sklo.

Založila si firmu na úklid a hlídání dětí.

Čtyři roky pomáhá dceři v kariéře modelky.

Pracuje v cestovním ruchu v manželově firmě. Zajišťují transfery cizinců do hotelů i vlastních apartmá.

Sázíte tedy na mediální válku?

My s jejich vztahem sami do novin nešli. Chodili spolu přes rok, ukazovali se na večírcích, ve společnosti a dalo se čekat, že je někdo spolu vyfotí. Dcera nabyla oprávněně dojmu, že je pro Pepu jeho vyvolenou a je otázka času, kdy si on vyřeší svůj život a budou spolu. Když se ale od ní ústy své ženy veřejně distancoval s tím, že má šťastné manželství, naštvalo ji to a začala se bránit stejnou cestou. Dokonce si zkraje naivně myslela, že když se médiím svěří, jen tím popostrčí a urychlí řešení, ve které doufala.

Proč jste se do sporu vložila vy?

Bylo jasné, že sama proti paní Partyšové nemá v mediální přestřelce šanci. A protože mám dceru ráda, bylo naprosto přirozené, že jí v tom nenechám a pomohu jí.

Věděla jste o jejím vztahu s Josefem Koktou od začátku?

Asi až po více než půl roce se nám doma dcera svěřila, když nabyla dojmu, že jde o vážný vztah.

Rozmlouvali jste jí ho?

To víte, že jo. Byl mezi nimi velký věkový rozdíl, 36 let, a hlavně se nám nelíbilo, že je ženatý. Jenže jak vidíte, ačkoliv naše masáž trvala tři čtvrtě roku, neměla na ni pražádný vliv. A nemůžete skoro dvacetiletou holku přivázat k topení.

Je pravda, že předtím chodila s Tomiem Okamurou?

O jejich vztahu jsem věděla, ačkoliv jsem pana Okamuru viděla jen jednou, když se rozcházeli a přijel si k nám pro nějaké věci. Měl totiž v té době velký společenský skandál, protože dívky, které si myslely, že jsou jeho jediné, zjistily, že nejsou. Je pravda, že s Ornellou se rozcházeli velice přátelsky.

Ten by se vám pro dceru jako ženich líbil?

Nelíbil. Díky tomu, že dcery chodily do mezinárodní školy, poznali jsme různé národy a opravdu jeden z nejzvláštnějších a podle mého nám Evropanům nejvzdálenějším národem jsou Japonci. Třeba Indové se vždycky se všemi kamarádili. Byli velmi otevření a byla s nimi legrace. Stejně třeba Švédové, kteří mají pověst, že jsou studení a uzavření, což není pravda, jen jim to sbližování trvá trošičku déle. Ale japonské děti utvořily svou vlastní komunitu. Na rozdíl od jiných nikdy nezlobily, byly cílevědomé, nekonfliktní a také jediné, kdo si nosil do školy i svoje jídlo a pití, i přestože se ve škole vařilo tak, aby se najedly nejrůznější národy.

Chtěla byste Tomia Okamuru za prezidenta?

V žádném případě. Ale hlavně protože si myslím, že v České republice by měl být prezidentem Čech.

Chodila vůbec Ornella s nějakým obyčejným klukem?

Její první chlapec byl úplně normální kluk z Liberce. Bylo jí 17 pryč. Věděla jsem o něm, svěřila se mi a společně jsme tehdy řešily antikoncepci, kterou od té doby užívala. Pak ale vedle školy a zájmů, jako jsou koně či lyže, chodila díky modelingu na večírky, kde poznala vlivné pány. I mně zamlada imponovali starší muži, v tom je Ornella asi po mně, i když roli hrála asi i atmosféra v mezinárodní komunitě diplomatů, v níž jsme se jako rodina pohybovali.

Očima autorky Seděly jsme u čaje, zatímco si Ornella pod dohledem fotografů z bulváru užívala wellnes služeb pro těhotné. Monika Štiková čekala na dceru, hlídá ji teď totiž víc než oko v hlavě. Neváhá nahlas pojmenovat, že je slepice chránící a podporující svá kuřata, milující máma, pro kterou je rodina nade vše. "My jsme ta dvě procenta," mluví o náhodě, s níž dcera otěhotněla, jako kdyby byly jedno tělo. "Jsem rozená exhibicionistka milující publikum," vysvětluje, proč nemá s mediální pozorností sebemenší problém. Naopak si vlastně přes dceru plní svůj dětský sen.

Jak to myslíte?

Protože jsme jezdili za manželem do zahraničí, kde jsme s přestávkami strávili přes pět let, navštěvovaly holky, ať už v cizině nebo tady, mezinárodní školu. V zahraničí to platila firma, v níž manžel pracoval, tady stála škola 100 tisíc korun měsíčně za obě děti, což jsme platili jen zčásti. Díky nejrůznějším dětským party, oslavám a Halloweenům jsme se scházeli s dost bohatými rodinami. Do školy chodily děti pana Kellnera, Krejčíře či paní Čejkové. Od dětí z bohatých rodin jsme byli zvyklí na ledacos, ale když se například Ornellin spolužák Denis Krejčíř chlubil, že má doma v pokoji žraloka, nikdo mu nevěřil, děti se mu posmívaly. A pak vyšlo najevo, že toho žraloka v pokoji opravdu měl.

Zmínila jste dceřinu antikoncepci, takže otěhotněla navzdory hormonální ochraně?

Jsme ta dvě procenta pravděpodobnosti, neuvěřitelné i vzhledem ke zkušenostem pětapadesátiletého pana Kokty.

O potratu dcera v takové situaci neuvažovala?

Chtěli jsme s manželem ještě třetí dítě, ale dvakrát jsem o něj přišla předčasně a dcery byly v jednom případě svědkem té strašné události, protože jsme byly samy doma. I proto nešla dcera na potrat. Dítě totiž není samozřejmost.

Psalo se, že jejím přítelem byl také tenista Radek Štěpánek.

To ne. To je díky Honzovi Kodešovi náš známý, protože Anička Kodešová je jedna z nejlepších kamarádek naší Charlottky.

Charlottě je šestnáct a četla jsem, že má přítele.

Vážnou známost nemá, na té zveřejněné fotce byl její kamarád.

Jaké byste si pro dcery představovala partnery?

Rozhodně bez závazků, aby je měli rádi, aby byli tolerantní a pracovití. Samozřejmě když jsou peníze, je to příjemné a je pokrytectví, když někdo říká, že o ně nestojí. Peníze jsou svoboda. Za peníze si nekoupíme opravdovou lásku, ale můžeme si hodně předplatit zdraví, když máme na lepší léky, nebo na lázně, když si můžeme koupit lepší jídlo. Přesto peníze nejsou na prvním místě, to v žádném případě.

Teď bude na miminko sama, přitom by ráda studovala DAMU. Jste připravena být babičkou na plný úvazek?

Vysoká škola je na čas snazší než základní, kde máte každodenní přípravu a docházku. Navíc už si dospělé děti vybírají to, co je baví, takže si myslím, že se studia s mateřstvím za pomoci rodiny zvládnout dají. Navíc je můj muž naštěstí schopen rodinu zabezpečit, a i když dělám v jeho firmě ráda a nechtěla bych přestat úplně, jsem schopná dceři vyjít maximálně vstříc.

Narodí se chlapec, či děvče?

Naposledy se lékaři v jednu chvíli zdálo, že by to mohl být kluk. Jmenoval by se Alexander po Alexandru Velikém. Kdyby to byla holka, pak Scarlett podle hrdinky z filmu Sever proti Jihu.

Už teď je Ornella hvězdou bulváru. Je to její cesta k herectví?

Nechtěla bych, aby byla Ornella jen nějakou hvězdičkou v jedné kauze. Přála bych si, aby se to zúročilo v jejím vzdělání. Ona je vyloženě studijní typ s dobrou pamětí a po mně extrovert. Mladší dcera je zas manuálně zručná, učí se na maskérku a vlásenkářku, skončí maturitou a byla by velká chyba ji rvát dopředu. I já si v mládí přála být herečkou. Jezdila jsem s babičkou na rekreaci ROH a klidně jsem všem důchodcům večer ve společenské místnosti vypnula televizi a vymýšlela vlastní představení. Milovala jsem odmala publikum. Jenomže moje maminka je ekonomka, a tak jsem šla na ekonomku. Ornella je navíc komediant, kolikrát jsem z ní úplně mrtvá smíchy, takže bych jí tu herečku moc přála.