Monika Načeva: Návrat princezny nezávislé scény

Dnes, po šesti letech od posledního alba Fontanela, vydává desku novou a vrací se zpět na pódia - hudební i divadelní!

"Poslední koncert jsem měla před čtyřmi lety v Akropoli," vzpomíná Monika. "Byla jsem tři týdny před porodem - a zpívat s tím velkým břichem byl nejen zážitek pro mě, ale i magnet pro lidi."

Na první sólové desce z roku 1994 Monika spolupracovala s Michalem Pavlíčkem, neméně důležité byly i texty Jáchyma Topola. Dalšími alby vplula do vod elektronické a experimentální hudby. Před odchodem na mateřskou byla mimo jiné i jedním ze zásadních členů Divadla Sklep - třeba jako nezapomenutelná Boženka v Havlových Mlýnech.

Potom se jí narodil syn Ryu, tři roky nato dcera Marie a celá rodina se stěhovala na venkov. "Navedly mě na to děti. Když jsem viděla, jak všechno nasávají, došlo mi, že s tímhle světem je lepší začít pomalu. Místo na billboardy se dívají, jak se sází brambory. Chodí pro mlíko a pro vajíčka. Život v přírodě jim dá úplně jiný rytmus: vždyť ten zmatek, rychlost si stejně užijí, až budou teenageři. Ale i mě venkov baví. Pohled do krajiny a zahrada, v jejíž části je přirozené echo, to je velká inspirace. Hlavně po těch letech v Praze," přiznává Monika.

Mateřská idylka na venkově ale pomalu končí - Monika připravuje novou desku. "Chtěla jsem začít znovu zpívat, ale už ne stavět celou kapelu. To je příliš zodpovědnosti i času a musela bych být hodně v Praze," vypráví Monika.

"Začala jsem hledáním muziky. Poslouchala jsem spoustu vinylů natočených pro míchání hudby. Vybrala jsem své nejoblíbenější staré skladby a takhle jim našla nový hudební podklad. Pak jsem přizvala DJ Fivea, několikanásobného šampiona ve scratchování. To mě hodně zajímalo, scratching jako trhání rytmiky, kdy ze dvou rytmů vzniká jiný, třetí. A už jsme na to byli dva, začalo to být tvůrčí. Do toho přišla obnovená spolupráce s Michalem Pavlíčkem. Po třinácti letech jsme se znovu potkali, bylo nám spolu dobře, a tak jsem ho do projektu vtáhla."

Ochutnávka nové Moničiny tvorby vyjde na vinylovém singlu, deska bude následovat. "U nás se moc singly nevyplatí vydávat, navíc dělám natolik nezařaditelnou muziku, že ji velká vydavatelství neslyší. Ale já to chci natočit, tak si to musím sama financovat."

A jak je to s druhou Moničinou láskou, divadlem? "Divadlo neopouštím, mám ho ráda. Oslovili mě David Vávra a Lenka Vychodilová. Společně jsme připravili k výročí Franze Kafky takovou literární koláž: z částí jeho deníků či dopisů Mileně Jesenské, ale není to žádná 'kafkárna', jak ho má člověk zařazeného. Stále alternuju v Mlýnech a s dívčím divadelním spolkem 'Second hand woman' hraju v představení 'Už muž'. Jak to vypadá, když mezi sebou holky mluví jako chlapi, je možné vidět v Alfrédu ve dvoře."

Moniku společně s Michalem Pavlíčkem a DJ Fivem můžete vidět už 24. března v pražském Paláci Akropolis. "Budeme hrát nově zpracované věci z mých vydaných alb i nový repertoár. Přijďte se podívat."