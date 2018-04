Monika Drápalová: světová návrhářka z Čech

Na svém kontě má ale spoustu dalších ocenění a úspěchů. Návrhářka s originálními nápady prorazila především na francouzské módní scéně, což se českým návrhářům málokdy podaří. Její kolekce se prezentují na světových molech, a je tak jedna z mála českých oděvních tvůrců, kteří jsou v zahraničí dlouhodobě úspěšní.

I když slaví svoje úspěchy ve Francii, většina jejích návrhů vzniká v jejím pražském ateliéru Modrá. A právě odtud se její originální modely vozí do celého světa. Talentovanou návrhářku ale uvidíme málokdy oblečenou v jejích vlastních výstředních kreacích. Jak sama přiznává, spíš přemýšlí nad tím, do čeho obléknout jiné ženy než sebe a ve světě módy se prezentuje jako obyčejný člověk.

Osobitá návrhářka zabodovala ve Francii brzy po škole. V roce 2001 prezentovala svoji kolekci spolu s Liběnou Rochovou ve francouzském Lyonu. Přehlídka byla úspěšná a mladá tvůrkyně dostala nabídku otevřít si ateliér v pasáži Thiaffait, kde vznikalo v té době centrum mladých návrhářů. Po veletrhu v Paříži, kterého se také účastnila, získala první zakázky i do jiných zemí Evropy. Česká návrhářka zaujala svým uměním ženy v zemi, kde si mohou koupit všechny světové módní značky, a to je obrovský úspěch.

"Myslím, že Francouzky vždycky ocení nový pohled na věc. Módou se zabývají s lehkou samozřejmostí a vytvářejí si svůj vlastní nezaměnitelný styl. Do doby než jsem odjela do Francie, byly moje modely téměř neprodejné. Až tam jsem zjistila, že je to jen česká nedůvěra v jakékoliv novinky. Na rozdíl od Francouzek nerady experimentujeme."

Po nastartování úspěšné kariéry se také stala ředitelkou nové módní značky Korloff v Paříži, kterou pomáhala vybudovat od jejího vzniku.

"Byla to krásná práce v prostředí, které mě fascinovalo. Navrhovala jsem z materiálů, ke kterým jsem neměla dříve přístup. Mým úkolem bylo i vytvořit celkový koncept a filozofii kolekce. Vycházela jsem tedy z tradic a hledala symboly hodnot, které přetrvávají, stejně jako krása diamantů. Kolekce měla nést tyto atributy: nadčasovost, rafinovanost a stálost."

Francie se tedy na několik let stala jejím druhým domovem, stejně tak jako letadlo, ve kterém trávila spoustu času na lince Praha – Paříž. Cestování ale aspoň na nějaký čas omezila kvůli dvouleté dcerce.

"Styl práce jsem od té doby hodně změnila. Už nejsem pořád ‚na cestě‘ jako dřív. Ale zase si více užívám lásky a rodiny a v práci se snažím soustředit na podstatné věci. Do Francie létám jen, když je to potřeba a v Praze se věnuji dál vlastní značce Modrá. V dubnu jsme otevřeli showroom v Galerii Mánes, který je navázaný na eshop na mých stránkách www.modra-fashion.cz a kde se dají objednat i vyzkoušet modely z mé poslední kolekce."

Na letošní sezónu Monika Drápalová přichystala zábavnou kolekci s názvem Cache-cache, ve které se snaží použít více variant a proměn oblečení. Takže takové ‚dva v jednom‘. Každá žena si může najít svoji nejoblíbenější kombinaci a vytvořit si vlastní unikátní model podle své chuti a postavy.