Má módní kolekce bude rafinovaná a jednoduchá, říká zpěvačka Bagárová

„Vše vzniklo díky šestileté spolupráci s Lukášem Macháčkem, který mě obléká na různé příležitosti. Proto mě nedávno oslovil, zda bych se nechtěla aktivně podílet na jeho poslední kolekci,“ přiznala Bagárová.

Macháček udělal 40 návrhů a společně se zpěvačkou vybrali a doladili asi polovinu z nich. Monika věří, že modely zaujmou. „Bude to hodně o jednoduchosti a rafinovanosti. V barvách přišel malý experiment a objeví se světle růžová. Lukáš ji dříve nikdy ve svých modelech nepoužil,“ popisuje zpěvačka, která si právě svou oblíbenou barvu prosadila.

Modely budou pro ženy, které mají odvahu vzít si něco více odhalené, ale i pro ty, které jsou rády decentnější. „Vše je navrženo tak, aby si klientka model mohla obléci i pro více příležitostí. Vévodit bude sportovní elegance, kterou mám sama velmi ráda,“ říká zpěvačka, která inspiraci čerpala ze světových přehlídek.

„Hodně cestuji, především do New Yorku, kde člověk načerpá nepřeberné množství nápadů, a to nejen v módní oblasti, ale i v té hudební,“ prohlásila Bagárová s tím, že sice se nyní hodně věnuje módě, ale hudební kariéry se rozhodně zříkat nebude. „Nabídka ke spolupráci mě velmi nadchla, ale jinak stále zpívám, koncertuji a připravuji album i turné.“

Bagárová se brzy zase vrátí za přítelem do USA. Nad stěhováním do New Yorku prozatím neuvažuje. „Když odletím do Prahy, kde mám školu a pracovní povinnosti, nevidíme se maximálně měsíc. Podporujeme se a vycházíme si velmi vstříc,“ popisuje vztah na dálku zpěvačka.

S přítelem se o případné svatbě sice už baví, ale není na pořadu dne. „Neříkám, že bych se chtěla vdávat až za deset let, bavíme se o tom, ale nic neplánujeme. Máme ale už představu o svatebních šatech. Určitě bude mít Lukáš Macháček volnou ruku, ale jak říkám, hlavní roli hraje jednoduchost. Nemám ráda přeplácané věci,“ dodala.