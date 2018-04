Monika Babišová: Politiku bych Andrejovi nedovolila. Ale neptal se mě

"Já byla normální, dvacetiletá sekretářka, on byl jedním z obchodních partnerů mého šéfa," vypráví Babišová.

Z mladé ženy běžných poměrů ("Měli jsme škodovku 105, občas jsme jezdili na nákupy do Prahy, na dovolenou k Balatonu. Nikdy jsme neměli víc než ostatní.") se během následujících let stala životní partnerka významného podnikatele a nakonec i žena politického vůdce, který za pár dní zřejmě bude i českým ministrem financí.

A to i přesto, že s jeho vstupem do politiky nikdy nesouhlasila. "Neptal se mě na to, protože věděl, že bych mu to stejně nedovolila," naznačuje, že se Andrej Babiš často nakonec rozhoduje jen podle sebe.

Doma mají funkce přesně rozdělené, ona se stará o rodinu a domácnost a ve volném čase pracuje jako interiérová designérka, on je všechny živí. Takže i když Andrej Babiš vstává brzy, snídani rodině nenachystá, ale jde si raději sám zacvičit.

S nově získanou slávou se Monika Babišová smiřuje jen velmi těžko.

"Snažím se si to tolik nepřipouštět, ale to zaměření na mě je někdy stresující. Nebyla jsem zvyklá, že mě lidé pozorují a hodnotí. Bývalo jedno, co mám na sobě a jak vypadám, když jdu se svým mužem do společnosti. Teď mě fotí, probírají a kritizují."

A tak ji třeba nedávno vyfotili v supermarketu. "Dozvěděla jsem se to z novin stejně jako vy. Je to děsně nepříjemný pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že pro někoho bude zajímavé, když nakupuju jogurty."

Její život se změnil od základu. "Donedávna nikdo nevěděl, jak vypadám, nemusela jsem řešit, jestli mám čtyři kila nahoře, dobře upravené vlasy nebo dokonale nalakované nehty. Zabírá mi to hodně času, a ten musím někde vzít. Nechci ho brát dětem a rodině, takže trpí moje práce. Vždycky před tím jsem si zakládala na tom, že odevzdávám svoje zakázky včas. Teď jsem opakovaně musela posunout termín a to mi vadí."