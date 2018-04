Monika Absolonová: Kdybych věděla, že je ženatý, nic si s ním nezačnu

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Monikou Absolonovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Kdysi jste byla vdaná, pak jste po rozvodu měla další vztahy – trvalo dlouho, než jste poznala, že chcete s Tomášem založit rodinu?

Oba jsme to zjistili dost rychle. Důkazem je, že jsme spolu necelé tři roky a máme šestnáctiměsíčního syna. Idylické jsme to neměli a i těžkosti nás utvrdily, že to není jenom nějaké milenecké poblouznění. Jsme si navzájem cenní i jako kamarádi. To asi s partnerem zažívám poprvé.

Nebyla pro vás v začátku překážka, že je ženatý a má dceru?

Byla. Ohromná. Kdybych to věděla hned, vůbec si s ním nezačnu. Jakmile mi o své žene řekl, hned dodal, že už spolu pět let nežijí. Pak jsme se začali dočítat, že jsem ho „odtáhla od rodiny“. Měla jsem chuť chodit od člověka k člověku a vysvětlovat, že to tak nebylo, že on už přede mnou měl jiný vztah, jen holt tu slečnu nikdo neznal, takže nebyla soustem pro bulvár. Babička s dědečkem to četli, vysvětlila jsem jim to, pak se zajímali, kdy už bude Tomáš rozvedený.

Monika Absolonová Narodila se před 40 lety

Pochází z Benešova, po přestěhování do Prahy od sedmi let zpívala v Kühnově dětském sboru, první desku nazpívala v 16 letech.

V muzikálech se vypracovala od epizodních k hlavním rolím. Za Funny Girl získala Cenu Thálie, za Kleopatru a Mary Poppins byla nominována.

Hrála v pohádce Princezna ze mlejna 2, v seriálu Gympl a činoherních představeních divadlení společnosti Háta.

Před Vánocemi vydala v pořadí sedmé album Až do nebes, aktuálně hraje ve Studiu DVA titulní role muzikálů Evita a Funny Girl v nastudování režiséra Ondřeje Sokola.

Je rozvedená, žije s bývalým hokejistou Tomášem Hornou, v listopadu 2015 se jim narodil syn Tadeáš.

Co je zajímá teď?

Kdy se vezmeme. Odpovídám, že to není na pořadu dne. Není to pro mě důležité jako to, že minulost už má Tomáš vyřešenou.

Řada bezdětných žen po pětatřicítce snižuje laťku při hledání otce pro dítě, vy jste udělala opak a po dlouhém vztahu jste se rozešla s tehdejším partnerem. Kde jste našla tu sílu?

Já celoživotně poslouchám svoje vnitřní pocity. Máma mě naučila, že když něco chci, mám si o to říct. Třeba jsem chtěla přestat chodit na balet, bylo mi osm, máma trvala na tom, ať to jdu vedoucí říct sama. A já bojovala sama se sebou, jestli tam tak moc nechci chodit, že zvládnu ten nepříjemný rozhovor, nebo jestli to tam vydržím. Tahle samostatnost mi mnohdy byla na škodu, ale ve čtyřiceti vidím, že hlavně ku prospěchu. Umím se na všechno podívat ze všech možných úhlů, zhodnotit to, zkoušet jinak, dávat další šance, snažit se do poslední chvíle. I ve vztazích. Když už se pak rozhodnu, je konečná.

Žádný vztah jste nelepila?

Ne, protože jsem věděla, že jsem zkusila všechno. Slepovanej hrnek vždycky někde poteče. Pokaždé jsem se rozešla ne proto, že by ti chlapi byli špatní, ale neseděli jsme k sobě. Ani s tím, na kterého jste se ptala. Zjistila jsem, že nejsem šťastná, že bych mu lhala a sobě taky. Nechtěla bych, aby mě vztah zadusil, změnil v zapšklou, nešťastnou, frustrovanou, zlou.

