Monica Bellucci: Diety nedržím. Když mám zhubnout, vysadím těstoviny

„Nejsem z těch, které vstávají v šest ráno a jdou do posilovny. Takže jsem několik dní před natáčením přestala jíst těstoviny a to stačilo. Protože pravda je, že já mám koláče a těstoviny ráda, taky si dopřeju sklenici vína i občas cigaretu. Má rada zní: Jezte dobře, pijte dobře, mějte dobrý sex a hodně se smějte. Zbytek přijde sám,“ řekla pro britský deník The Telegraph Bellucci s tím, že žádné diety nedrží.

Herečka v minulosti nikdy neměla problém s odhalováním se na plátně. Nyní ale říká, že už nebude natáčet erotické scény, v nichž by musela být zcela nahá.

„Sexy scény ano, ale ne nahotu. V minulosti jsem to točila, samozřejmě. A nepřestávám s tím kvůli tomu, že mám děti. To bych musela dělat už jen správné věci. Jsem herečka, takže používám své tělo k vyjádření mnoha věcí a nyní bych si chtěla zahrát v komedii. Víte koho? Morticii Addamsovou,“ dodala hvězda, která se objeví v novém snímku o agentovi 007 Spectre.

Italská herečka má s francouzským kolegou Vincentem Casselem (48) dvě dcery Devu (11) a Léonie (5). V roce 2013 oznámila, že se s Casselem, za něhož byla 14 let provdaná, po 18 letech rozchází.

Bellucci je nejstarší Bond girl všech dob: