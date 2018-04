Molo jako tryskáč uchvátilo smetánku, Lagerfeld děkoval Češkám s čírem

Německý návrhář Karl Lagerfeld stojí v čele jednoho z nejvyhlášenějších módních domů světa již od roku 1983 a rozhodně se svého trůnu nehodlá vzdát. Ani ve svých 78 letech nepatří do důchodu a stále hýří nápady, což dokázal i jarní haute couture kolekcí Chanel.

Zatímco předchozí přehlídka luxusní konfekce Chanel byla zaměřena na tajuplnou Indii a její historický odkaz, pro haute couture si Lagerfeld vybral ultramoderní téma nebe a létání. Jednotlivé modely září nesčetnými odstíny modré. Najdete je tu v tolika podobách, až oči přecházejí.

Designérova vize se dá popsat jako nadčasová, futuristická i tradiční zároveň, vysoce efektní elegance se tu snoubí s modernismem i dekadentní extravagancí. Přestože i v této kolekci vycházel Lagerfeld z tradic nastolených Mademoiselle Chanel, vtiskl do každého kusu oblečení i doplňků vlastní styl obracející se k vidině přetechnizovaného zítřka.

Nebyl by to Karl, aby se nesnažil uchvátit své věrné (a super bohaté) zákaznice od prvního okamžiku. Z pařížského Grand Palais nechal vytvořit luxusní soukromý tryskáč včetně umělých mraků pro dokonalou iluzi letu. Do samotného sálu museli hosté jako Cameron Diazová, Vanessa Paradisová či Diane Krugerová projít 60metrovým koridorem pokrytým matnými zrcadly.

Celková dekorace včetně 50metrového mola a podsvícených sedadel zabrala celé tři týdny výroby a týden se instalovala. Velmi neobvyklé v době, kdy se běžné přehlídky musí připravit během několika málo hodin. V tomto se ukazuje síla značky Chanel, opravdový luxus od začátku do konce.

Lagerfeldův tým neváhá utratit astronomické částky kvůli 15minutové show, což mu však zákaznice nikterak nevyčítají a samy vypisují šeky na miliony, jen aby mohly získat jedny jediné šaty z poslední kolekce.

Mezi desítkami modelek nechyběla ani zástupkyně České republiky. Karolína Mrozková, známá v modelingových kruzích jako Karo M, se objevila již v říjnu na přehlídce pret-a-porter značky Chanel a nyní se dostala až na samotný vrchol módního světa. "Přehlídky Chanel si vždy užiju od začátku do konce," líčí jedna z nejúspěšnějších českých modelek současnosti.

O samotném Lagerfeldovi mluví pouze v superlativech. "Je legenda a bez pochyb páteř dnešního módního průmyslu. Jeho práci a nápady, nejen pro Chanel, obdivuji." Pokud se domníváte, že se slavný návrhář chová jako primadona, jste na velkém omylu.

"Lagerfeld je k nám vždy velmi milý a slušný," vypráví rodilá Pražačka žijící momentálně v New Yorku. "Ještě jsem ho neslyšela zvýšit hlas, nikoho nekomanduje, i když by si to mohl ve své pozici dovolit. Slova děkuji a prosím mu nejsou cizí."

Přestože se Lagerfeld s ohledem na své postavení chová odměřeně, nikdo z jeho okolí nemá důvod ke stížnostem. "Jeho osobnost budí přirozený respekt," pokračuje ve svém vyprávění žádaná finalistka Elite Model Look z roku 2009. "Líbí se mi na něm jeho vyrovnanost a klid, který se odráží na celém týmu a uvolněné náladě v zákulisí." Zároveň popírá oblíbené historky o podrazech, intrikách a rivalitě mezi modelkami a přímo je označuje na nesmysl.

"Přehlídky Chanel jsou o kategorii výš a nikdy nezklamou svou nápaditostí a originalitou." Karolína ví, o čem hovoří, vloni předváděla na show laděné do snového podmořského světa. "První pohled na molo nám všem vyrazil dech. Z okýnek jste mohli vidět světelnou signalizaci křídel a nad hlavami nám prolétávaly obláčky." O dokonalou iluzi nebe se staralo 32 video projektorů.

Často se stává, že se dívky s oblečením, které mají předvádět, moc neztotožňují. Karolína, která minulou sezonu odchodila úctyhodných 50 přehlídek v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži, si na něco takového stěžovat nemůže. Chanel Haute Couture patří mezi nositelné kolekce, drobná blondýnka předváděla blankytně modrý komplet složený z dlouhých jednoduchých šatů a krátkého saka.

"Byla jsem nadšená, když mi tento outfit přidělili! Moc se mi líbil ostrý tvar ramen a dlouhé rukávy, které byly na konci rozšířené a podtrhovaly úzká zápěstí. To vše v modré, prostě krása," hovoří s neskrývaným nadšením. Klasický model doplnili kadeřníci extravagantním účesem, který ale nikterak neubral na eleganci a jedinečnosti oblečení.

Za měsíc se budou v Los Angeles předávat cenné sošky Oscarů, při čemž se sejdou krásné herečky z celého světa. Která z nich se po červeném koberci projde v šatech z poslední haute couture kolekce Chanel? V ateliéru v Rue Cambon již teď zvoní telefony a slavné krásky se předhánějí, která bude mít tu čest. Na konečné rozhodnutí si ale musíme ještě chvilku počkat.