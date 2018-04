Mokrý začátek léta ulehčil alergikům

Situace se však může zhoršit s příchodem suchého počasí.

Odborníci proto doporučují, aby lidé byli opatrnější a ukázněnější při výletech do přírody.

"Vloni se objevilo mnoho případů dusivého astmatického kašle, letos jsme zatím nic takového nezaznamenali," řekla dětská alergoložka Eugenie Budilová z Tábora.

Podle ní si letos pravidelní návštěvníci její ordinace na problémy příliš nestěžují a dokonce přestávají chodit. "Naopak se vracejí lidé, kteří tu nebyli dva roky a teď se jim to zhoršilo," dodala.

Podle lékařky jsou lidé po týdnech deště k projevům alergie náchylnější. Špatný vliv mají i reklamy, které lidem vnucují představu, že mohou po spolknutí pilulky vyrazit na louku či do lesa na jahody. "Tomu pylu se potom zákonitě neubrání," upozornila Budilová.

Méně problémů mají na na začátku léta také pacienti českobudějovické alergoložky Jitky Spoustové. "Je tu jen minimum nových astmatiků a ostatní mají méně potíží než vloni," řekla. Lidé podle ní chtějí být zdrávi, a chodí na injekční vakcíny, případně využívají speciální vakcíny pod jazyk.

Klidné období však může skončit se současnými teplými dny. Zatímco sezona pylu břízy již skončila, nyní vedou mnohem agresivnější pyly travin a obilovin. Po nich přijdou pyly plevelů, především pelyňku a zlatobýlu.

Lidé, kteří mají s pylovou alergií problémy, nebo mají podezření, že jí trpí, by měli vyhledat specialistu. Ten zjistí, jakými typy alergie trpí, a doporučí jim léčbu. Současně může upozornit na období, kdy by alergik neměl do přírody chodit raději vůbec. Pylový kalendář lze nalézt i na internetu.

Alergie je přehnanou reakcí organismu na některé přirozené vlivy. Lékaři se dodnes přou, proč vlastně vznikla a co zapříčinilo její velký rozmach v posledních letech. Vesměs se shodují, že na tento vývoj má vliv rozvoj civilizace.