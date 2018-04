Chcete se vyhnout vaginální mykóze? Dostatečně pijte a převlékejte se

Mykóza je velmi časté gynekologické onemocnění žen. Podle statistik ji poznají tři čtvrtiny žen, přičemž zhruba u poloviny žen se objevuje opakovaně a asi u pěti procent se hovoří o chronickém onemocnění.

Rozmnožení kvasinek

Nepříjemnou chorobu způsobují kvasinky, především druh candida albicans, které běžně žijí v pochvě některých žen. To ale ještě neznamená, že musí způsobit nepříjemné svědění, zarudnutí nebo dokonce výtok. To se stane jen v případě, když se naruší ideální podmínky v pochvě.

S létem a častým pobytem u vody to právě mohou být i zmiňované mokré plavky. Proč? V mokrých plavkách se tělo zapaří, čímž se vytváří ideální prostředí pro rozmnožení nebezpečných kvasinek.

Obdobné je to například při dlouhé horké koupeli. Někteří lékaři dokonce varují před příliš chlorovaným bazénem, který má vliv na PH v pochvě, lepší je z tohoto hlediska slaná mořská voda.

Příznaky mykózy: - zarudnutí pochvy a zevních rodidel

- bílý, tvarohovitý výtok z pochvy

- otok rodidel

- pálení a řezání při močení

- zápach výtoku

- bolestivý pohlavní styk Zdroj: www.ulekare.cz

Pokud jde o zapařené plavky, podobně může na vznik mykózy působit i jiné těsné oblečení, tanga, džíny, punčocháče nebo třeba cyklistické kalhoty.

Samozřejmě platí, že na takové oblečení a prádlo by si měly dávat pozor především ty ženy, které na mykózy zvláště trpí. Vhodné jsou pro ně například bavlněné kalhotky a volnější, prodyšný oděv.

Dodržujte pitný režim

Nevhodné oblečení není jediným nebezpečím pro vznik mykózy, některým ženám může chorobu spustit i zdánlivá maličkost jako nedostatečný pitný režim. Nyní, kdy má teplota dosahovat tropických hodnot, je to zvláště aktuální.

Pokud žena nedostatečně pije, nastává dehydratace, kvůli čemuž houstne poševní hlen a zároveň se zvyšuje koncentrace kvasinek. Nezapomeňte, že alkohol, káva nebo pivo do ideálního pitného režimu nepatří, nejlepší je voda.

Vhodné není ani příliš kořeněné jídlo, sladkosti nebo velké množství soli. Ohroženější skupinou jsou i ženy s vysokou hladinou cukru.

Jak se chránit - nechoďte dlouho v mokrých plavkách

- nenoste těsné, upnuté kalhoty

- noste bavlněné spodní prádlo

- vyhýbejte se dlouhým, horkým lázním

- omezte cukr, sůl a koření

- dodržujte hygienu před a po sexu

- nepoužívejte parfémované vložky, toaletní papír, tampony spíš výjimečně

Ačkoli muže nemůžeme označit za přímé viníky poševní mykózy, neznamená to, že by sexuální život neměl na propuknutí této intimní choroby vliv. Do rizikové kategorie patří nitrožilní tělísko, poševní pesar nebo spermicid.

Také příliš častý sexuální styk nemusí být právě ideální nebo některé sexuální praktiky, například střídání análního a vaginálního styku, případě i vaginálního a orálního. Mužským přirozením se do pochvy mohou dostat i jiné látky včetně různých bakterií, které naruší vyvážené prostřední v pochvě.

Ideální je rovněž mít pouze jednoho dlouhodobého sexuálního partnera.

Pozor na extrémní hygienu

Ačkoli se říká, že čistota je půl zdraví, v případě pochvy se velká hygiena nevyplácí. Například výplachy nebo nevhodné typy mýdel či gelů a jejich časté používání mohou naopak zahubit i "hodné" bakterie, které jsou v pochvě žádoucí a spoluvytvářejí ono vhodné prostředí. Každá žena by pak měla dodržovat pravidlo, že se utírá směrem od pohlaví k řitnímu otvoru a nikoli naopak.

Ženy by v těchto partiích neměly rovněž používat různé parfemované toaletní papíry nebo vložky. Čím méně chemie, tím lépe.

Léky zabírají rychle

Když už se u vás mykóza objeví, můžete si dopřát první pomoc v podobě studené sprchy, která postižené místo zchladí a zklidní.

Na trhu je velká nabídka různých čípků, mastí nebo tablet, které se souhrnně nazývají antimykotika.

"Léčba trvá nejčastěji 3 až 7 dnů. Během této doby si každý den nejlépe večer v poloze vleže na zádech žena zavede jeden čípek hluboko do pochvy. Po zavedení čípku asi 15 až 20 minut v této poloze setrvá. Poševní čípek po vložení do pochvy vlivem tělesné teploty změkne a celou plochu sliznice rovnoměrně pokryje. Tato léčba většinou postačuje k úplné úpravě stavu," uvádí odborný server uLékaře.cz.

Medikamenty obvykle velmi rychle zaberou, takže za pár dní je po mykóze. Jenže ani vyléčení neznamená, že se nepříjemná choroba zase nevrátí.