Moji partneři mě teď válcují, říká Veronika Žilková

"Je to tanec, který úplně neřídím, jeho kroky úplně neovládám a trošku se peru s tím, kdo mě v tom tanci vede," říká o uplynulých třech letech svého života herečka Veronika Žilková. "Je to tanec partnerský, možná poprvé v životě partnerský, a je to přetahování, zda půjdeme doprava, či doleva. Nevím, jak se ten tanec jmenuje, a partner chce jít trochu jinam než já."

Podle svých slov nebyla zvyklá poslouchat a žila si po svém. "Teď jsem tři roky vdaná za partnera, který mě nutí žít v roli poslušné ženy, a já se cukám. To je celé."

Co všechno se za ty tři roky změnilo? "Hodně, tehdy mi umřel syn Melichar a mimochodem tady Pavel Kříž (herecký kolega, který bude též ve StarDance, sedí u stolku vedle) mi hodně pomohl, aniž to možná tušil. Má to koneckonců vystudované, dělá psychoterapii se starými lidmi, a mně řekl: "It´s nature." Je to tak Pavle, viď? Jeden z těch soutěžních večerů, 27. listopadu, připadá

zrovna na třetí výročí úmrtí mého chlapečka a já si říkám, jak je úžasné, že dnes můžu tančit. Myslela jsem si, že člověk už nikdy nezačne znova – a on začne. Všechno, co se stalo, byla příroda, nature, a to, že se teď směju a tancuju, to je taky nature. Regenerace těla a ducha je neuvěřitelná, příroda vás v tom nenechá. Když se neotužíte, umřete, když ano, život jde dál."

Nemůžeme si s mužem dovolit jít tančit

Manžel Martin Stropnický je jeden z mála mužů v jejím životě, který umí tančit, což ovšem neznamená, že by si spolu často vyšli. "Máme dohromady devět dětí a dvě babičky, všechny je musíme uživit, takže žijeme zběsilým tempem. Chůva mě stojí přes stovku za hodinu, Agátě jsem půjčila na barák, zkrátka si nemůžeme dovolit jít tančit, musíme večer do práce."

Martin Stropnický na o 27 let mladšího tanečníka Marka Dědíka ale zřejmě trochu žárlí. "Když jsem tuhle, zrovna v těch deseti minutách, co se za týden s Martinem doma potkáme, pouštěla Kordulce písničku na tu čaču, zařval, ať už vypnu ty ploužáky, které tančím s tím ‚hošíkem z Ostravy‘," vypráví Veronika Žilková. "Musí trošku žárlit, protože jinak by mě přece neměl rád. Akorát o tom nesmím doma mluvit a po tréninku kulhat v kuchyni. Povolil mi koníčka, ale nesmím s ním obtěžovat. Takže vařím, peru, mlčím – a občas si jdu za tím koníčkem."

Připadala jsem si trapně

Veronika s Markem mají už za sebou první vystoupení pro důchodce v Praze 9. "Požádali mě, abych pro ně udělala nějaký program, nějaké povídání, tak jsem si řekla: Jo a zatančíme jim k tomu čaču. Ještě předtím ji ovšem Marek zatancoval se svou partnerkou a já z jejich skvělého profi tance měla takový stres, že jsem pak zapomněla většinu kroků. Připadala jsem si vedle nich v těch krátkých šatech a ve 49 letech trapně. Jak nejsem panikář, tak jsem zase najednou, tváří tvář té dokonalosti pohybu, porozuměla svým žákům, co mají občas černo. Ale ti dva, ti by měli mít sochu na náměstí. Dala bych ji místo leckterého smutného svatého. Veselou, smyslnou a tančící," říká Veronika Žilková.

