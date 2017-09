Finále fotosoutěže Moje rozmarné léto. Hlasujte pro absolutního vítěze

V každém kole zvítězily dva snímky, které postupují do finálového hlasování. Nyní můžete v hlasování do neděle 10. září rozhodnout, která z fotografií se vám líbí nejvíc. Autor (autorka) se tak stane absolutním vítězem a získá Mixér Catler The Boss.

FINÁLE - HLASUJTE ZDE

O vítězi jednotlivých kol rozhodovali čtenáři v týdenním hlasování.

OSMÉ KOLO - výherci

1. místo - Alena M. (Pod deštníkem)

Mixer Catler PB-4010

CATLER Smoothie mixér, PB 4010 -vhodný pro přípravu lahodného smoothie včetně tzv. green smoothie (zelené smoothie).

2. místo - Blanka Krpcová (Luhačovice) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

SEDMÉ KOLO - výherci

1. místo - Anna Luhová (Melč)

Mixer Sencor SNB 6601

SENCOR Smoothie Nutri mixér, SNB 6601RD.Mění cele ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo.

2. místo - Aleš (v jižních Čechách, Lipno) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

ŠESTÉ KOLO - výherci

1. místo - Jana Malenovská

SENCOR Smoothie mixér, SBL 2201GR.Id.eální pro přípravu nápojů z čerstvého ovoce a kondičních nápojů, mléčných koktejlů, míchaných nápojů, koktejlů, polévek, salsy, omáček, dětské výživy

2. místo - Lukáš Pavel (Moje rozmarné léto v kempu pod hvězdnou oblohou, Velké Dářko) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

PÁTÉ KOLO - výherci

1. místo - Blahová Michaela (Straňanská lávka)

C1200E Loknovací kulma Babyliss

Automatická loknovací kulma C1200E

2. místo - Zlata (Moje rozmarné léto na Kapverdách) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

ČTVRTÉ KOLO - výherci

1. místo - Barbora Aydin (Moje rozmarné léto z koňského hřbetu)

Profi fén Babyliss 6000E

Profesionální fén PRO DIGITAL 6000E

2. místo - Hana Závadová (Křtiny u Brna) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.



TŘETÍ KOLO - výherci

1. místo - Tom (Moje rozmarné léto na Korfu)

Mixer Sencor SNB 4303

SENCOR Smoothie Nutri mixér, SNB 4303BK. Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořeších, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny.

2. místo - Helena (Vysočina) ̈- Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

DRUHÉ KOLO - výherci

1. místo - Eva Drábková (fotorelax před chaloupkou, Velké Losiny) - Sodastrem Black Spirit

SodaStream SPIRIT Black.Výrobník domácí perlivé vody Spirit s kompletní výbavou k výrobě domácí perlivé vody.

+ Sodastream 2ks dámských lahví do kabelky

Sodastream 2ks - originální stylové dámské lahve se hravě vejdou do kabelky.



2. místo - čtenářka Zuzana (foto vodácké Rakousko, Salza) - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.



PRVNÍ KOLO - výherci

1. místo Jitka Peterková - Mixer Sencor SNB 4302

SENCOR Smoothie Nutri mixér, SNB 4302SS. Extrahuje těžko dosažitelné výživné látky obsažené v semínkách, obilovinách, ořeších, umožňuje rozsekání celého ovoce a zeleniny.

2. místo Zdeněk - Dárková karta Dárkomat v hodnotě 1000 korun.

Pravidla Podrobná pravidla soutěže najdete zde.

Soutěž probíhá od 1.července do 10. září, zahrnuje osm soutěžích kol a závěrečné finále. Do každého kola lze poslat pouze jednu autorskou fotografii na dané téma. Tentýž snímek nemůže zároveň soutěžit ve více než jednom kole. Nesmí mít pornografický ani rasistický nebo jinak nepřípustný kontext.

Co můžete vyhrát:

Dárkové karty - Dárkomat

Osm karet v hodnotě 1000 kč věnoval Dárkomat. Lze je uplatnit v mnoha různých obchodech či e-shopech, například Neoluxoru, Marrionaud, McDonaldu či PlayStation. Dárkomat je pro všechny – maminky, tatínky, děti i prarodiče.





Pro absolutního vítěze letní soutěže, kterého vyberou čtenáři z výherců jednotlivých kol, je připravena první cena: