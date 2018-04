Moje prsa a já. Ňadra jsou naše první a viditelná zbraň, ale co s ní?

Kromě přijetí na různé střední školy rozdělila holky v naší osmé třídě ještě jedna skutečnost. Že některé z nás přestaly v průběhu školního roku vybíhat schody ke třídě a začaly do nich důstojně kráčet. Změny na hrudníku způsobily, že se z běžného běhu stal nerovnovážný pohyb doprovázený nechtěnými přesuny pod tričkem a nevyžádanou pozorností spolužáků.

Co na to muži? Jaká prsa se jim doopravdy líbí?

S postupujícím věkem přijde každá holčička na to, že mít prsa má své výhody, ale věřte mi, že na konci základní školy byste si to dmoucí privilegium ještě o pár let s chutí odložili. Některým z žen se to poštěstí, někdy až do maturity - jenže místo aby byly spokojené, remcají, že jsou ploché jako prkno.





Prsa totiž jednou provždy rozdělí své nositelky na dva tábory, které nejsou schopné se navzájem pochopit. Podobně jako majitelky rovných a kudrnatých vlasů. Každá chce to, co nemá. Teoreticky by někde měly existovat spokojené nositelky průměrných dvojek, ale netuším kde. Ze všech dámských hovorů, které jsem kdy vyslechla, vyplynulo, že po světě chodí jen majitelky příliš malých jedniček a příliš velkých trojek a výše.

Sexbomby... Velká prsa jsou nápadná a sexy, nemá cenu s tím bojovat. Jestli patříte do rodiny k Marilyn Monroe a Sophii Loren, raději se hrdě narovnejte a naučte se se svým kapitálem pracovat.

Zlaté pevné časy

Ty první si stěžují, že vypadají jako kluci, že jsou málo sexy, že jim většina oblečení odstává tam, kde má být vyplněno. Ty druhé mají potíže se sehnáním kvalitní podprsenky a zhruba od čtrnácti let se jim do očí dívá jen vlastní otec nebo bratr.

Někdy po dvacítce už manuál nepotřebujete a zvlášť aktivní dámy by ho mohly samy napsat. Dvacetiletá prsa vůbec mnoho pomoci nepotřebují. Procházejí právě svou nejlepší dekádou a budiž jim to přáno. Období prvotních rozpaků je za nimi a éra zpevňujících krémů ještě v nedohlednu.

Jisté rozdíly ale zůstávají. Je to chvíle, kdy se dřívější "plochodrážnice" mohou vysmívat příslušnicím druhého, plnějšího, tábora. Zatímco ženy s ňadry po tatínkovi nosí podprsenku pro ozdobu nebo taky vůbec, těm druhým období volnosti skončilo a oceňují u podprsenky nejen funkci dekorativní, ale i antigravitační.

Co se týče využití ve vztazích (dlouholetých i krátkohodinových), nezáleží na velikosti a tvaru, ale na přístupu nositelky. Neexistují totiž příliš malá nebo příliš velká ňadra - jen špatně zvolený partner.

Oblečte malá i velká prsa Triky pro každou ženu

Ostatně - taková malá zajímavost - antropologům pořád není jasné, proč mají lidské samičky oproti samečkům nepoměrně větší prsa. Samotná mléčná žláza v nich totiž zabírá jen asi třetinu objemu, zbytek je z hlediska funkčnosti zbytečná tuková tkáň. Možných vysvětlení je prý několik, včetně takových kuriozit, že bylo v pravěku potřeba odlišit ženy od mužů ve vysoké trávě. Ještěže se příroda nerozhodla pro rozlišení pomocí barevných rohů na čele.

Sbohem a šáteček

Po bleskovém zeleném jaru a krátkém zralém létu je tu podzim. To nemluvím o podivném vývoji letošního počasí, ale o životním cyklu ženských ňader. Jako kdyby v jednu chvíli řekla: "Užila sis, holka, bylo to fajn, ale musíme padat..."

... a víly Půvabné a křehké typy mají kouzlo, přestože jim ve výstřihu schází charakteristická "kasička". Patříte k nim? Pak je tady pro vás romantická nebo sportovní móda a kdo tvrdí, že v ní nebudete sexy? Nejméně svůdné jsou výrazně umělé implantáty nebo zjevně nepatřičné vycpávky.

Naše prsa žijí a stárnou s námi a nikdy necestují proti času. Ani s pomocí skalpelů a vycpávek. Těší nás i naše partnery, krmí naše děti, občas nám zařídí nějakou protekci. A za tuhle věrnou službu si od určité chvíle zaslouží péči, ne kuchání.

Teď mluvím o všelijakých maskách, krémech a cvičení. Já bych ale ráda zdůraznila účinek psychologický. Zaplať pánbů či příroda za zdravá prsa, tvar je prostě daný. Všechny investice do kosmetiky se vám vrátí minimálně v příjemném pocitu, že se o sebe staráte, a čas strávený cvičením vám dá radost z pohybu a pár těch endorfinů vyrobených nad běžnou normu. O zbytek se postará kvalitní podprsenka.







Ta se kupuje tak, že jdete do obchodu, kde prodává znalkyně. Znalkyně vás svlékne do vašeho starého prádla (okamžitě budete vedle vystaveného zboží vypadat jako cuchta a šmudla, s tím nic nenaděláte), chvilku vámi bude cloumat za ramínka, a pokud je hodně dobrá, nechá vás i předklonit a vzpažit.

Pak vám řekne vaši skutečnou velikost a do kabinky donese pár kousků, které si budete chtít odnést domů všechny.

Kupte si maximum, co vám peněženka dovolí, protože dobře ložená prsa vám zvednou náladu i sebevědomí na dlouhou dobu!