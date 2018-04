Moje dítě se pořád vzteká. Mám ho seřezat?

Jak se s dětmi domluvit bez křiku * Řekněte dítěti včas, že chcete jít ven. Dejte mu chvilku na hraní. Čas jasně definujte - za pět minut, až postavíš věž, oblékneš pannu. * Dávají pěkný film, ale ty musíš zítra vstávat do školy. Já ti ho nahraji na víkend. * Je na nule a ty chceš jít jen v tričku do školy? Můžeš, ale nastydneš, budeš ležet, dohánět školu, nepojedeš s námi na hory. Kvůli tobě doma přece nezůstaneme. * Chceš si nabarvit vlasy na zeleno? Mně se to nelíbí, ale můžeš si je obarvit o prázdninách. * Taky mě nebaví uklízet, ale někdy je to třeba. Když si pomůžeme, budeme to mít rychleji a pak můžeme jít do kina. * Ani já si nemůžu dělat, co chci. Taky musím poslouchat svého šéfa, nemůžu jezdit autem vlevo... * O některých věcech se nediskutuje - třeba že dítě musí do školy.