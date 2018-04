Psycholožka: Počítačové hry mohou dítě rozvinout, ale vybírejte pečlivě

Počítačové (ať už mluvíme o hrách na telefonu, tabletu, notebooku nebo PC) hry jsou totiž mnoha druhů a nemůžeme je všechny házet do jednoho pytle. Navíc je celkem nemožné jejich existenci před dítětem utajit, dříve nebo později se pochlubí nějaký kamarád. Proto je lepší se s dítětem do hry rovnou zapojit, jak při výběru vhodného média, tak hry jako takové.



Nejmenší děti ocení hry a aplikace, ve kterých jim animovaná zvířátka zadávají úkoly a vydávají své typické zvuky. I batole se tak může začít seznamovat s moderními médii, dbejte ale správné míry. Malé dítě neudrží pozornost déle než 10 minut a pak by si mělo hrát zase s něčím jiným. Během hry by měl s dítětem komunikovat i rodič a vysvětlovat mu dění na obrazovce a vnímat reakce dítěte.

Odlišit hru od reality

Pro nejmenší Edukativní české hry pro nejmenší nabízí Hravé učení. Bezpečně si mohou děti hrát až do školního věku na webu Alík.cz.

U každé počítačové hry je třeba při jejím výběru zohledňovat věk dítěte, nakolik bude herní mechanismus odpovídat osobnosti dítěte a jeho zájmům. "A především, nakolik již dítě dokáže odlišit virtuální realitu od skutečně prožívaného," dodává psycholožka PhDr. Jana Zapletalová. V mladším školním věku je podle ní stále třeba počítat s potřebou spolupráce s rodičem během hraní.

Rodiče by na médiích určitě měli nastavit speciální aplikaci rodičovské kontroly, která je součástí mnoha prodávaných modelů tabletů a počítačů. Umožní rodičům mít přehled o tom, jaké aplikace vaše dítě používá a kolik času s médiem vlastně tráví. Je důležité nastavit rozumná pravidla, protože několik hodin v kuse strávených v pokrčené pozici u hry není ideální pro vývoj dětské páteře a mohl by mít i trvalé následky (o gameboyových zádech se více dočtete zde).

Příbeh, logika i motivace

"Obecně platí, že počítačová hra, která simuluje nějaký příběh, je strukturovaná a má v sobě zakomponované vzdělávací a motivační prvky, může být pro děti přínosná," vysvětluje Zapletalová, předsedkyně Asociace školní psychologie a dlouholetá ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

Jakou vybrat hru Recenze mobilních aplikací a her pro tablety najdete webu Mobilní hry. Recenze počítačových a konzolových her najdete na Bonuswebu.

Sama by rodičům doporučila hry stimulující logické myšlení namísto her, ve kterých se bojuje. "Existují například hry vystavěné na principu lega, které v sobě obsahují jednak motivační, zábavné prvky, ale také konstrukční dovednosti, prostorovou představivost a schopnost plánovat a rozhodovat se pro správná řešení. Samozřejmě, že cílem hry je také zábava, důležité je, aby tyto prvky nebyly založené na destrukci a násilí, ale spíš na schopnosti dítěte něco samostatně vymyslet, postavit, zkonstruovat, naučit se a poznat," dodává.

Zábavné vzdělávání

Český vývojář aplikací pro děti Jan Friml v rozhovoru potvrdil, že při vytváření hry spolupracuje se speciálními pedagogy, logopedy i odborníky na grafomotoriku. Sám jako rodič dvou malých dětí totiž ví, že rodiče dají přednost zábavě s edukací před hloupou hrou hovořící jiným jazykem. Úspěch jeho her pro předškolní děti to ostatně potvrzuje.



Pro děti je práce s médiem přínosná i v tom, že se učí jej ovládat a chápat, což bude pravděpodobně v budoucnu nutností pro vzdělávání i práci. Již nyní se počítače zcela běžně používají ve školách, nyní se rozšiřují tablety namísto tahání těžkých učebnic. Výhodné mohou být tyto technologie a hry také pro děti s postižením nebo během rehabilitace po úrazu či nemoci.

K čemu jsou hry dobré?

"Počítačová hra může rozvíjet schopnost dítěte orientovat se v prostoru, může rozvíjet logické myšlení, verbální dovednosti, schopnost strukturovat a plánovat," vyjmenovává Zapletalová.

Přínos her pro děti může být i praktičtější - mnohé hry vyžadují složitou koordinaci pohybů a mnoha myšlenkových pochodů zároveň, ke kterým by se jinak děti těžko dostaly. Jiné jsou díky propracovanému příběhu schopny dětem ukázat a pomoci prožívat nejrůznější emoce, včetně viny. Možná byste to od bojových počítačových her nečekali, ale opravdu existují i takové, ve kterých se nakonec ukáže, že všechno vykonané zabíjení bylo špatné, že hlavní hrdina je zároveň padouchem příběhu.

"Čas strávený u počítačové hry může být podnětný pro dítě, ale jen do té doby, pokud hra nenahradí komunikaci s rodičem a nezahltí dítě natolik, že se stane dominantní v jeho denním časovém rozvrhu. Je vhodné už při práci s herním médiem učit dítě tomu, že je to pouze jeden z prvků jeho programu, který by neměl pohltit dítě, ale naopak ho něčemu naučit a zabavit ho. Hra tak může přispět i k dovednosti plánovat svůj čas a hospodařit s ním," uzavírá psycholožka Jana Zapletalová.