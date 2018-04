Modroocí muži preferují modrooké ženy

Vědci míní, že za vším stojí genetika a taky důvěryhodnost.

S modrookou ženou má totiž modrooký muž jistotu, že pouhý pohled do očí prokáže jeho otcovství. Modrooký pár totiž může mít jedině modrooké dítě.

Geny pro modré oči jsou totiž recesivní. Zatímco dva modroocí lidé mohou mít jen modrooké dítě, u hnědookých rodičů existuje možností několik. Jejich dítě může být jak hnědooké, tak modrooké.

„Než požádáte o test otcovství, podívejte se na chvíli do očí svého dítěte,“ tvrdí Bruno Laeng se svými kolegy z University of Tromso v Norsku. Podle něj tam totiž mnohdy leží odpověď. Modrooký muž a modrooká žena nemohou mít hnědooké dítě. Vědci míní, že to muži s pomněnkovýma očima podvědomě vnímají, a proto si vybírají partnerky se stejnou barvou očí.

V testech se studenty bylo potvrzeno, že modroocí muži dávali přednost modrookým ženám. Hnědoocí dobrovolníci hodnotili jako atraktivní jak hnědooké, tak modrooké dívky. To je způsobeno tím, že jim barva očí dítěte nemůže otcovství potvrdit. Rovněž ženy, u nichž rodičovství přirozeně nemá smysl prokazovat, preferenci podle barvy očí nevykazují. Modrooké ženy si vybírají hnědooké partnery stejně jako ty modrooké.

Hnědoocí rodiče mající geny jak pro hnědé oči, tak pro modré oči, mají 25 procentní šanci, že dítě bude mít modré oči, a 75 procentní šanci, že bude mít oči hnědé.