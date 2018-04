Modrý podzim. Světle modrá zklidňuje, v kobaltové se stanete úspěšnou

Nápadnou kobaltovou a jemnou pastelovou modř spojuje jedno - budete v nich vypadat dobře a důvěryhodně. Chcete-li zároveň zapůsobit sebevědomě a jako magnet na peníze, sáhněte po tmavé, hledáte-li pochopení a vyrovnanost, pomohou vám chladné pastelové tóny modré.

Zářivá kobaltová modř jako symbol úspěšných a majetných

Kobaltově modrá představuje velmi zajímavý odstín, přirozeně budí respekt a odstup. Oblečení v tomto tónu jen tak nepřehlédnete, doslova září. Jeho psychologického efektu můžete využít v práci. Pokud se chystáte vést poradu nebo jednání, v kobaltově modré si získáte lepší pozornost okolí a zároveň budete působit klidně, vyrovnaně a důvěryhodně.

Kobaltová modř v podzimních kolekcích Iceberg, Stella McCartney a Giorgio Armani

Jak ukázaly přehlídky v New Yorku, Miláně i Paříži, kobaltová se dá nosit od hlavy k patě, aniž by výsledek působil přehnaně. Ano, je to velmi výrazný způsob oblékání, ale proč se nenechat vidět. Na rozdíl od jiných barev se modrá neřadí do kategorie křiklavých.



I proto ji návrháři přinášejí v mnoha různých podobách, od hladkých vlněných svetrů, hedvábných halenek přes kalhotové kostýmy lemované lesklým saténem po nápadně texturované kabáty z pravých i umělých kožešin.



Kombinujte s černou, bílou i žlutou

Kobaltová si rozumí s ostatními barvami, jak ukazují kolekce Moschino, Ermanno Scervino a Diane Von Furstenberg

Nápadný odstín modré vypadá velmi efektně také bok po boku s jinými barvami. Již legendární couturiér Yves Saint Laurent to věděl a s oblibou kombinoval modrou s černou, čímž prolomil jedno z velkých módních tabu a nelze nevzpomenout na jeho slavnou dvojici - modrá s kanárkově žlutou. Právě tuto jedinečnou kombinaci najdete ve slavné zahradě Majorelle v Marrákeši, kterou Saint Laurent zachránil před zničením.



Z aktuálních kolekcí se můžete nechat inspirovat komiksovou barevnou paletou od Moschina i u elegantní dámy Diane Von Furstenberg. U Diora najdete výrazné módní doplňky - modré kotníčkové kozačky s latexovým leskem, luxusní kožené kabelky i náušnice.

Světle modrá uklidňuje. Noste ji do práce i do společnosti

Něžné tóny pastelově modré v podzimní kolekci Dior, Dolce&Gabbana a Giorgio Armani

Vedle nápadné kobaltové modři stojí její protiklad - chladná pastelové modrá. Jemné tóny navazují na letošní podzimní trendy světle růžové, modrá je však více “dospělá”. I ona dokáže působit sladce, jak ukazuje ve své kolekci Giorgio Armani, ale také velmi profesionálně, pokud se podíváte na podzimní konfekci od Diora, kde jeden z výrazných modelů tvoří klasická světle modrá košile.



Pastelové modrá vypadá velmi dobře samostatně, letos se však nosí ještě více po boku bílé, pastelově růžové a také vínově červené. Nebeská modř v kombinaci s marsalou, zemitým odstínem červené s hnědými odlesky, vytváří působivý celek.



Z pohledu psychologie barev se světle modrá stává prakticky nutností, která by se měla v vašem šatníku určitě objevit. Pastelové odstíny evokují klid, vyrovnanost, pochopení a také zdraví. Modrá obecně působí na lidskou mysl uklidňujícím dojmem.



Na podzim se vyhněte spojení tzv. baby blue odstínů se zářivě žlutou, toto spojení vypadá efektně na jaře, nikoliv nyní. Raději sáhněte po neutrální bílé či pastelově růžové pro zdůraznění chladných tónů. Do práce se nabízí již zmiňovaná modrá košile s tmavou sukní. Přidáte-li originální doplňky, celkový vzhled získá na aktuálnosti.