Módní značka Diesel zklidnila tempo

Značka Diesel si za léta na trhu v České republice vybudovala slušnou reputaci odvážné nadčasové značky.



Neotřelé kombinace stylů a barev, stylizace bez zábran, jasný rukopis a trendy s časovým předstihem nám Diesel servíroval rok co rok. Laťka vysoko nastavená, slibovala velké očekávání.



Prezentace nové kolekce v pražském klubu Duplex překvapila svou decentností a rafinovanou nesmělostí.



Vrací se 70. léta



Zřejmě nás čeká klidný podzim a zima. Modely splnily základní předpoklady Diesel labelu, to jest kvalitní, v předstihu a vkusné.



Košile, svetry, saka, krátké a kratší kalhoty, kombinace se vzorovanými punčochami, tenké kravaty a vysoké podpatky, úzké džíny, volnější svetry, to všechno už nenápadně proplouvalo mezi novinky minulou sezónu. Zaujaly jeansové a šatové overaly, nemilosrdně vysoké sexy podpatky a kombinace v retro stylu 70. let.



Kombinace vzorů pruhy a kostky se už nějakou chvíli na světové scéně objevují, zajímavě podané byly barvy v Diesel režii – tmavě fialová, zelená, smetanově hnědá, krémová....

Faktem zůstává, že extravagance v tradičním "Diesel stylu" se tentokrát nekonala, Diesel zůstal decentní. Modely nestaví na šoku, ale na docela jemných detailech.