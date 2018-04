Módní výstřelky, které se nikdy neměly narodit

Největší úlet Posílejte tipy: Co považujete v módě za největší úlet a proč? Kde a kdy jste si na sebe oblékli něco šíleného a jací jste byli kingové nebo loseři? Fotografie s krátkým komentářem posílejte na adresu ona@idnes.cz

Ve smyslu hesla "pro krásu se musí trpět" jsme si opravdu v běhu historie navlékaly neuvěřitelné pitomosti –dvacetikilové konstrukce pod sukněmi, tuny spodniček, korzety tak utažené, že omdlévání bylo běžnou součástí dne. Chození prakticky na chůdách a dobrovolné utrpení pod těžkými neprodyšnými parukami jsou naštěstí dávno za námi. Jak je ale vůbec možné, že jsme schopny podlehnout davové psychóze a vyrýt si kolem rtů hrubou černou konturu, nad kterou se nám dnes zastavuje dech?

Batikovaná trička, uzlíčkové náramky přátelství, síťkovaná tílka (nošená jako svrchní část oděvu!), obrovské kruhy nebo křížky v uších, oranžová rtěnka, špičaté boty, mrkváče, plesnivé džíny a trvalá ondulace připomínající telefonní šňůru patří mezi démonické duchy našich šatníků z dob ne tak dávno minulých. Fascinující je, jak snadno podléháme módním vlnám, i když se nám zpočátku jimi přinášené novinky vůbec nelíbí. Dlouho jsem odolávala loňským neforemným kabátkům s krátkými nafouklými rukávy, a to až do doby, kdy jsem si jeden pěkný kousek nadšeně pořídila.

Mnohé, extrémně ulítlé trendy zasahují jenom užší část společnosti hlásící se k nějaké subkultuře, a tak i když můžeme zahlédnout černou tužkou namalované slzy na tvářích, masivní stříbrná rovnátka na zubech a děsivě velikou díru s kroužkem v ušním boltci, nesetkáme se s těmito podivnostmi v širším měřítku.

Jiným módním vlnám však propadají doslova celé společnosti. Mrzačení nohou ubohých dívek v Číně pomocí utahování chodidla na co nejmenší velikost budiž jedním příkladem za všechny; dnešní strašidelné gotické lolity a živoucí kopie komiksových postaviček v Japonsku jsou jenom slabým odvarem zrůdností prováděných ve jménu krásy v minulosti.

Některé vychytávky jsou opravdu jenom záležitostí vkusu, jiné už zasahují výrazně mimo rámec obyčejného selského rozumu. Snažím se řídit prostým pravidlem: Pokud v tom nevidím, nemůžu si normálně sednou nebo chodit, není to pro mne. Tenhle zákon jsem samozřejmě zavedla až poté, co jsem přestala nosit místo kalhot dlouhé cáry sepjaté zapínacími špendlíky.



Trendy následované rozvášněnými davy nezavádí jenom kreativní módní návrháři. Nejčastěji se necháváme inspirovat ikonami popkultury, které se neváhají ozdobit bizarními doplňky, startujíce tak tsunami otrockého napodobování. První opravdu hromadnou nápodobu spustili pravděpodobně hoši z britské kapely Beatles, kteří svými střapatými účesy inspirovali celou generaci a odstartovali tak úplně nový sociologický fenomén. I když kdo ví, jakou módní ikonou byl ve svých dobách třeba Mozart nebo Beethoven!

V oblasti tetování se v posledních letech zprofanovaly zejména ornamenty kolem ramen nebo abstraktní symetrické ozdoby ve spodní části zad, a to zejména u dívek, které tuto část těla rády vystavují na odiv bez ohledu na šíři svých boků. Právě u kérek se však prokazuje, že to, co kdysi bývalo otřepané a kýčovité, se dnes vrací do módy jako cool retro styl: hořící srdce a mořské panny slaví návrat mezi horké trendy ve zdobení kůže.

Některé ze stylů oblékání následují jen masy dívek a muži je jednomyslně nesnášejí – například nedávné sukně navlečené přes kalhoty, masivní, málo femininní podpatky a jakékoliv asymetrie (zejména u střihu vlasů).

Souvisí to prý s biologickým naprogramováním, které u mužů spouští nelibost vůči nedostatečné ženskosti, nepravidelným tvarům a vybočování ze "zdravého průměru", který je zárukou dobré genetické výbavy případné budoucí matky. Nad bokovými kalhotami, sedícími na převážně pěkně zakulacených bocích proklatě nízko, také vraští obličej drtivá většina mužů. Příliš extravagantní oděv a nalíčení vzbuzuje u nich spíše hrůzu než nadšení – excentričnost není u samiček vítaná. Pávice, kachny i slepice jsou přece taky nenápadně hnědé, to samečci mají oslňovat načechraným peřím a efektními odlesky.

A pak jsou ještě oděvy a doplňky, které průměrná žena považuje za vrchol trapnosti a nevkusu, přičemž mnoho mužských si v pohledu na takhle vymóděnou dámu intenzivně libuje: latexové sestřičkovské uniformy, směšné celotělové sítě (navíc s otvory na bradavky), extrémně dlouhé rudé nehty a jako vrchol všeho boty na vysokých průhledných platformách z PVC, základní to výbava řadové striptérky.

My na mužských svorně nesnášíme sestřih na Jágra, legendární ponožky v sandálech a přiblblá "legrační" trička s nápisy pyšně poukazujícími na lenost, chronickou nadrženost nebo nadměrnou konzumaci alkoholu nositele.

Osmdesátá léta dvacátého století jsou nevyčerpatelnou studnicí nestvůrných trendů, z kterých se některé tvrdohlavě vracejí (například vycpaná ramena, legíny, baleríny...), jiné zatím zůstávají milosrdně zapomenuty.

Snad nejsměšnější byly tehdy kostýmy rockových kapel, nablýskané "kosmické" uniformy zářivých barev, které ve spojení s dlouhými, něžně zvlněnými vlasy hudebníků vytvářely podívanou přímo pro bohy. Madonna se zasloužila o zavedení krajkových bezprstých rukaviček, krajkových ponožek s volánkem, velikých neonově plastových náušnic a monstrózního obočí, o příšerné trvalé ondulaci ani nemluvě.

Hiphopová kapela Kris Kros zase zpopularizovala nošení kalhot, kšiltovek i bund obráceně, takže kalhotový zip pohodlně umístěný na zadku nebyl žádnou výjimkou. Kanye West - samozvaný "mluvčí generace" - se nedávno pokusil o comeback "žaluziových" slunečních brýlí, způsobil však vesměs jenom nesmyslné zaplavení pouličních stánků tímhle přitroublým šmejdem. Možná ještě změníme názor.

Jaké z toho plyne poučení? Nic nezahazujte! Všechno budete ještě nosit - když ne vy, tak vaše děti. A vnoučata to později střelí přes eBay.