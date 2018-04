Módní víkend v přetvářce. Miss Sokolová schovala vnady do plastu

rozhovor s vítězkou Markétou Martiškovou Jak dlouho jste dělala tu kolekci?

Když to vezmu úplně od začátku, vznikala tři čtvrtě roku. Proč zrovna tyto materiály? Je docela odvážné použít plast.

Já k nim celkem inklinuji, mám oblíbená 60. léta, takže mě to tak podvědomě drželo. Takže když jsem v obchodě viděla tyto barevné plasty, věděla jsem, že s nimi musím pracovat a vyzkoušet si je. Byl vám někdo inspirací, nebo jste tvořila čistě na základě nějaké své myšlenky?

Byla jsem si sama sobě inspirací. Analyzovala jsem především sama sebe, až potom ostatní lidi. Děláte modely pouze na přehlídky, nebo máte i své zákazníky?

Nemám žádnou stálou klientelu, která za mnou chodí. Dělám bláznivou a odvážnou módu a tady se moc lidí neodvažuje ji nosit. Proto bych se ráda zaměřila více do zahraničí, kde mají lidi větší odvahu a nebojí se. Jaký je váš cíl?

Nyní začnu studovat v Antverpách na Royal Academy, uvidím, co bude dál.