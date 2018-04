Zhubněte na kost a vsaďte na disko pop 80. let. Jaro podle Paříže

9:57 , aktualizováno 9:57

V hlavním městě Francie a potažmo celého módního světa v těchto dnech vrcholí šílenství kolem módních trendů na příští rok. Návrháři tu představují své kolekce na jaro – léto 2013. Na co se můžete těšit? No, je to pořádný odvaz.