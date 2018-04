Módní trendy velí: noste pleteninu

Něco jako specialistkou, odbornicí na pletenou módu je v Česku módní návrhářka Martina Nevařilová.

Jak byste vyvrátila názor, že pletená móda nepraktická, nachytává pachy v restauracích, nitě se často zachytávají a vytrhují?

Nejsem žádný fanatický obhájce pletáže, patří do šatníku stejně jako džíny, kabát nebo večerní šaty, jako nedílná součást pro každodenní kombinace. Pouze doporučuji nekupovat pletené oděvy z nekvalitních materiálů, které po vyprání začnou žmolkovat, nedrží tvar a nejsou příjemné na omak.

Protože to, co ušetříte při nákupu takového oblečení, je okamžitě na pletáži vidět, více než na šitém oblečení.

Je pravda, že pletenina přidává na kilech?



Naopak! Úpletové oblečení svou splývavostí a ležérním vzhledem dodává eleganci i ženám plnějším. Plédy, ponča, dlouhé splývavé sukně jsou velmi oblíbené.

Jaké barvy a vzory se nosí?



Moje aktuální kolekce na Kubánské motivy je velmi hravá a barevně výrazná, objevují se v ní neobvyklé barevné kombinace, jako je jasně zelená s fialovou, nebo tyrkysovou, ale i starorůžová s černou a smetanovou, evokující 30.léta, kdy Havana byla nočním barem Ameriky. Svetry zdobí nápisy ve španělštině na prsou, nebo na cípech sukní, námořnické proužky, nebo vzory ze záplatovaných dlažeb Havanských dvorků.

Proč jste si oblíbila právě pleteninu?



S pletáží jsem se seznámila již na UMPRUM, kdy jsme absolvovali povinné praxe v podniku MODETA-Jihlava. Oslovilo mne, že můžu pracovat od první nitě, od výběru barev, vytváření vzoru i síly úpletu až po finální výrobek. Baví mne navrhovat a vyrábět z úpletu tvary a typy oblečení, které nejsou obvyklé, jít proti zažitému vědomí, že úplet je jen svetr.