Dokonalá postava bez diet a cvičení. Stačí se umět správně obléknout

Ne náhodou říkala legendární módní návrhářka Coco Chanel, že móda je architektura, otázka proporcí. Jako vždy měla pravdu. Cílem snažení, bez ohledu na vaši konfekční velikost, by měla být symetrie.

Matematici, umělci a především pak samotná příroda pracují s ideálním poměrem proporcí. Cokoliv odpovídá tomuto ideálu, nám přirozeně připadá atraktivní. Také v oblékání záleží na ideálních proporcích. Zatímco před pár lety platil za ideální vysoký pas, krátké sukně s vysokými podpatky, dnes nám přijde atraktivní něco jiného. Základ však zůstává stejný - celková vyváženost.

Hledáte-li ideální poměr nyní, módní návrháři vám dají hned několik řešení. Pravidla v oblečení platí pro tuto sezonu tři. Super módní objemné sukně fungují pouze s přiléhavými halenkami, široké vršky zase opticky vyváží přiléhavé nohavice a k upnutým, pouzdrovým šatům nejlépe vyniknou nápadně velké boty.

Velká sukně & úzký top

Nejlepší příklad ideálně nošené nadýchané sukně představil Raf Simons na přehlídce jarní konfekce Dior. Velkolepé květiny vyvedené v ještě velkolepějším objemu zkombinoval s minimalistickými, na tělo upnutými černými tričky. Tímto způsobem získáte naprosto ideální siluetu se zdůrazněným pasem a boky.

Pokud byste si k objemné sukni či bohatě řaseným kalhotám se širokými nohavicemi oblékla volný vršek, dostala byste vzhled jedné velké koule. A to není cílem snažení o vyváženost.

Zapomeňte proto na volné haleny, saka s vycpávkami a opět populární mašle na dekoltu. Od pasu nahoru držte oblečení pěkně na tělo. Silueta typická pro 50. léta sluší zejména ženám se širokými boky a úzkým hrudníkem. Velká prsa či mohutná ramena v tomto případě maximálně vyniknou.

Velká ramena & úzké kalhoty

Výraznou siluetu lze také obrátit. Pokud máte štíhlé nohy a chcete je ukázat, sáhněte po úzkých, cigaretových nohavicích či pouzdrové sukni a objem dopřejte oblasti ramen a dekoltu. Letošní jaro přeje ramenním vycpávkám, velkým mašlím u hedvábných halenek, výraznému řasení v oblasti dekoltu a celkově velkému objemu v podobě halen nadměrných velikostí.

Skvělý příklad, jak zdůraznit ramena a nevypadat jako hráč amerického fotbalu, ukázal Karl Lagerfeld v rámci jarní kolekce Chanel i Victoria Beckhamová. Objemná ramena vybalancovali super úzkými kalhotami.

Samotný objem je natolik výrazný prvek, že zbytek stačí ponechat minimalistický, bez potisků a nápadných barev.

Pro milovnice výrazných bot a vzorů

Zvláštní kapitolu tvoří nápadné boty. Ty by se v kombinaci s objemným oblečením naprosto ztratily nebo by nevynikly tak, jak by si zasloužily. Podíváte-li se na jarní kolekci Prada či Bottega Veneta, hned pochopíte, proč designéři nechali oblečení na tělo.

Úzká silueta těla zdůrazňuje nápadnou obuv a naopak. Jinak vypadají hladké, přiléhavé šaty s obyčejnými balerínkami a jinak, když si k nim obujete extravagantní boty.