OBRAZEM: Exotické krásky představují módní trendy pro nevěsty

Nepodléhejte diktátu

Ano, zní to velmi paradoxně, zvláště na úplný začátek našeho výčtu trendů. Ale skutečně jediným diktátem této svatební sezony je diktát originality, osobitosti a samozřejmě ženskosti. Udržte si tedy nadhled a zvolte šaty, které vám skutečně sednou a ve kterých se budete cítit skvěle. Krása přece vychází hlavně zevnitř. A pokud přece jen váháte, které zvolit, hitem sezony jsou střihy princess, rybí ocas (alias mořská panna) a peplum (kanýr neboli volán kolem pasu) a také sukně s vyvýšeným pasem.

Vsaďte na jednoduchost

Tomuto svatebnímu létu vládnou jednoduché linie, které ale v sobě zahrnují prvek rafinovanosti. A tak je vysoký dekolt, nebo dekolt úplně zahalený, vyvážený odhalenými zády nebo zadním dílem z krajky a z průsvitných materiálů. Stejně tak módní návrháři dávají přednost dlouhým rukávům a zahaleným ramenům. Nevěsta je spíše cudná než odhalená a sexy. Nejněžnějším prvkem je pak vrstvení materiálů lehkých jako pírko a líbit se to bude všem ženám, které jsou křehké a éterické.

Bílá ano, ale…

Sněhově bílé šaty jsou stále velmi žádané. Vedle této barvy můžete sáhnout k nečekanému extrému, a tím jsou šaty v barvě černé anebo v méně dramatické antracitové. Vera Wang například pro svou kolekci svatebních šatů kombinovala bílé šaty a černé detaily. Velmi stylově budete působit i v odstínech červené, které se pohybují na škále od purpurové až po světle růžovou. A samozřejmě ani šaty v barvě emerald, která se stala barvou tohoto roku, nebudou tuctové a přehlédnuté, natož zapomenuté.

Zapomeňte na samet

Svatebním světem vládnou lehké, splývavé a tvárné materiály, jakými je nesmrtelná krajka, tyl a satén. Ty umocňují ladnou ženskou linii, zbytečně netvarují, ani zbytečně postavu nezdůrazňují. Materiály tak absolutně podporují myšlenku a směr, že nevěsta je přirozenou krásnou ženou, která je sebevědomá a nemusí nic přehánět.

Na detailech záleží

Detaily a doplňky mohou vše vynést do nebe anebo srazit do pekla. Nepodceňujte je. Tuto sezonu ovládly tři klíčové prvky: dlouhý závoj, který byste měla mít upravený na svou výšku, křehká peříčka na šatech či ve svatební kytici a živé květiny ve vlasech, jako náramek, jako náhrdelník… Je to na vás. Ale hlavně nezapomeňte, že by všechno mělo tvořit perfektní celek.