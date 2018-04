Móda, co překoná výkyvy počasí: návrháři uvádějí předpodzimní kolekce

Ano, paní móda už neláká jen na dvě sezony do roka, ale i na čas mezi nimi. Zatímco hlavní kolekce roku, jaro/léto a podzim/zima, dostávají patřičnou pozornost v podobě velkých módních přehlídek, exkluzivních kampaní a tisíců stránek ve slavných módních magazínech, "cruise" a "pre-fall" kolekce tolik publicity nemají. To jim však nebere nic z jejich důležitosti. Vyplňují totiž mezeru právě mezi hlavními kolekcemi, kdy kousky z jedné jsou již vyprodané či okoukané ve slevách a na další kolekci ještě není ta správná doba.

Oranžová je nová černá

Oranžová barva v podání DKNY, Opening Ceremony, Giambatista Valli a Proenza Schouler

Toto heslo si rozhodně zapamatujte, neboť bude ve velkém platit následující půlrok. Objevuje se v letních i zimních kolekcích a samozřejmě zaujímá čestné místo mezi pre-fall módními trendy. Pokud byste si měli pořídit jen jediný kousek v citrusovém odstínu, pak investujte po oranžového svrchníku.



Luxusní sportovní boty

Nejen na běhání po městě. Luxusní sportovní boty Dior, MM6 Maison Martin Margiela a Valentino

Od haute couture přehlídek Chanel a Dior se s luxusní sportovní obuví ve velkém počítá. Již není faux-pas vyrazit v teniskách a kostýmku do práce či si obout běžecké boty k dlouhým šatům z luxusního hedvábí. Tento trend patří mezi hlavní i na další sezonu. Značky tradičně vnímané jako hyperluxusní a superelegantní nabízejí sportovní boty z drahých materiálů a s výšivkami.



Kalhoty nebo sukni? Kalhotovou sukni!

Kalhotové sukně z kolekcí Max Mara, Acne Studios, Proenza Schouler a Alexander Wang

Kalhotové sukně slaví velký návrat, najdete je v jarních kolekcí i těch pre-fall. Tento trend je stejně jako sportovní obuv velmi praktický, poskytuje maximální pohodlí při zachování ženskosti a elegance. Kalhotová sukně perfektně funguje jako součást klasického kostýmku i jako stylový kus garderóby, když se potřebujete hýbat a zároveň se vám nechce rezignovat na ženský styl.



Rolák už v létě

Stylové roláky Christian Dior, Lanvin a Jean Paul Gaultier

Panuje venku sychravé počasí, ale na kabát do není? Udržte se v teple stylovým rolákem, ten tvoří důležitou součást pre-fall kolekcí. Najdete modely z hebké bavlny i lehké vlny, nosit se dají na den i do společnosti. Stylové řešení nabízí pre-fall kolekce Dior v podobě samostatných vlněných nákrčníků v několika barvách.



Pořádný svetr

Luxusní svetry Viktor&Rolf, Isabel Marant, Christian Dior a Céline

Objemné svetry v XXL velikosti si zamilujete pro jejich maximální komfort, jaký nabízejí a pro jejich lehkost, s jakou se nosí. Nemusíte si obléci hned ten největší pletený model, objem se nosí i v podobě maxi rukávů a hrubé pleteniny. Dají se skvěle vrstvit s letními šatičkami i džínami ve dnech, kdy počasí připomíná více podzim než letní prázdniny.



Vysoký rozparek

Vysoký rozparek podle Versace, Burberry Prorsum, Fausto Puglisi a Elie Saab

Když si vyrazíte v sukni, neměl by jí chybět sexy rozparek. A pořádně vysoký, ať jsou vidět opálená, vysportovaná stehna. Jedná se o perfektní detail, díky kterému se budete cítit a vypadat sexy.



Balonové rukávy

Balonové rukávy v kolekcích Chanel, Alexis Mabille, Alice by Temperley a Veronique Branquinho

O poznání cudnější je další z výrazných trendů pre-fall kolekcí – nabírané rukávy. Dodají každému vzhledu tu správnou špetku vintage a bohémství, které k létu patří. Halenky kombinujte se sukněmi i širokými kalhotami, skvěle vypadají i na šatech na denní nošení i koktejlkách.



Uvažte si mašli

Mašle v podání M Missoni, Michael Kors, Chanel a Alice + Olivia

Je-li řeč o halenkách, pak v nich panují hned dva trendy. Vedle objemných rukávů se jedná o nápadné mašle pod krkem. Skvělý způsob, jak vnést aktuální módu do pracovního šatníku. Nosí se velké i menší, kontrastní i v barvách halenek.



Kostky v mnoha podobách

Na kostkovaných vzorech není nic převratného, vrací se s železnou pravidelností. Novinku však představuje způsob, jakým designéři kostky kombinují a vzájemně mixují do nápadných celků. Výsledek působí svěže a neokoukaně. Zkuste to také, nebojte se experimentovat s různými potisky, velikostmi kostek a barvami. Je to zábava.



Co jsou pre-fall kolekce?

Pre-fall kolekce se do obchodů dostávají právě nyní a spolu s nimi i módní trendy, které plynule propojují jarní a podzimní sezonu. Mnohé trendy, které teprve přijdou ve velké parádě ke slovu, užijete nejen nyní, ale budou se vám hodit i na podzim.