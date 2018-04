Z přehlídky rovnou do práce. Módní trendy, které nezruinují vaše konto

S módními trendy to občas nebývá jednoduché. Jelikož většinu času trávíme v práci, na módní výstřelky není prostor a mnohdy ani nálada. A přesto se vyplatí aktuální trendy sledovat a nechat se inspirovat stylingem z módních přehlídek na obou březích Atlantiku. Pracovní garderóba vytvořená podle slavných návrhářů se skutečně dá nosit, ať již musíte dodržovat přísná pravidla oblékání, či vám zaměstnání dovoluje více experimentovat.

Navíc nemusíte utratit spousty peněz. Módní řetězce chrlí tak obrovské množství oděvů, že si snadno sestavíte kompletní styling do práce, který bude evokovat stylové modelky v New Yorku či Paříži. Sice nebudete mít přírodní hedvábí, luxusní vlnu ani jemnou kůži, ale zase si můžete užít trendy, aniž by výrazně utrpělo vašeho bankovní konto.

Módní trendy se netýkají jen oblečení a doplňků, také technika může jednoduše držet krok s vaším šatníkem. Na trhu najdete barevné notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty a další technologie, které vám ulehčí a zpříjemní pracovní týden.

Červené sako

Rudá barva se stala velkým hitem mnoha kolekcí. Nemusíte ji nosit od hlavy k patě, ideálně vypadá jeden kus oblečení v červené spolu s neutrálními tóny. Celkový vzhled doladí zajímavé doplňky v živých odstínech a rafinované textury.

Inspirace Miu Miu: béžová sukně Marks&Spencer, halenka s volánem H&M, červené sako Mango, bledě modrý pásek Marks&Spencer, kabelka Paul’s Boutique (prodává Van Graaf), tělové semišové lodičky H&M

Černá a bílá

Černobílá kombinace vždy patřila mezi ty nejoblíbenější a nejinak tomu je i tento rok. Pohrajte si s texturami, kontrastem lesku a matu a zapojte také výrazné vzory na halenkách a košilích. Zejména pak drobné kostky a proužky tuto sezonu oživí i ten nejkonzervativnější oděv.

Inspirace Altuzarra: černé kalhoty Lindex, kostkovaná košile H&M, bílý kardigan F&F, černé lodičky Lazzarini (prodává Humanic), bílý notebook Lenovo IP S210, bílý telefon Microsoft Lumia 535 DS, náušnice Swarovski

Tmavé džíny s vysokým pasem

Sedmdesátá léta určují i tuto sezonu celkový vzhled, proto nechybí řada vintage prvků včetně vysokého pasu a rozšířených nohavic. Tmavé džíny snadno nahradí černé kalhoty, spolu s vypasovaným jednoduchých sakem a bílým svetříkem vypadají dostatečně elegantně.

Inspirace Louis Vuitton: tmavě modré džíny Marks&Spencer, bílý kardigan F&F, tmavě modré sako Tom Joule Georgie (prodává zoot.cz), světle modrá kabelka Marks&Spencer, béžové kotníkové boty OJJU (prodává zoot.cz), náušnice Lindex

Nápadná sukně

Zářivé barvy by rozhodně neměly ve vašem jarním šatníku chybět. Pořídit si můžete výraznou sukni, kterou poté doplníte konzervativní modrou košilí. Zbytek oděvu a doplňků ponechejte v neutrálních odstínech, či laděné tón v tónu k základním kouskům.

Inspirace Michael Kors: modrá košile Lindex, žlutá sukně F&F, žlutá kabelka Marks&Spencer, pásek se zlatou sponou New Yorker, béžové sandále Humanic, žlutý fotoaparát S33 Nikon, naušnice s křišťály, Swarovski, náramek Swarovski

Vzorovaná kombinéza

Také overaly souvisí s oblibou návrhářů v estetice sedmdesátých let. Osvěžující kousek šatníku uplatníte i tento rok, navíc módní řetězce jich nabízejí mnohem více než v předchozích sezonách. Na jaro si pořiďte nápadně vzorovaný model s pořádně širokými nohavicemi.

Inspirace Temperley London: vzorovaná kombinéza Lindex, světle oranžový kabát New Yorker, bílé tenisky F&F, sluneční brýle New Yorker, oranžový laptop Yoga Lenovo, oranžový telefon Microsoft Lumia 930 s externí nabíječkou Microsoft Portable Power DC-21

Džínová bundička

Sportovní styl do práce? Jednoduché šaty romantických barev snadno přetvoříte v odlehčený sportovně laděný kousek s pomocí klasické džínové bundičky a tenisek. Pokud vám to zaměstnání dovoluje, inspirujte se tímto stylem, je maximálně pohodlný a přitom stále šik.

Inspirace Burberry Prorsum: džínová bunda Takko, korálové šaty Only (prodává zoot.cz), bílé tenisky Destroy, růžová kabelka Principles by Ben De Lisi (prodává Debenhams)

Safari styl

Ikonický safari styl, který prosadil v dámském šatníku Yves Saint Laurent již koncem 60. let, se perfektně hodí do šatníku pro každý den. Sportovní khaki bunda spolu s bílými kalhotami vypadají aktuálně i tento rok. Doplňky v jásavých odstínech červené, cihlové a oranžové celkový vzhled perfektně oživí.

Inspirace Ralph Lauren: khaki bunda Lindex, bílé kalhoty Esprit, náušnice Style Avenue, červená kabelka Marks&Spencer, červené lodičky Lazzarini (prodává Humanic), tablet Acer Iconia One 7 (prodává mall.cz)

Dlouhá denimová sukně

Džínovina nemusí znamenat pouze kalhoty. Tuto sezonu se poohlédněte po dlouhé propínací sukni z klasického modrého denimu, rozhodně ji unosíte. Snadno se kombinuje s košilemi. Nepracujete-li v konzervativním prostředí, kde je potřeba sako, sáhněte po modrém úpletu a prostorné tašce, do které se hravě vejde i notebook.

Inspirace Chloé: džínová sukně H&M, bledě modrý svetr Only (prodává zoot.cz), římské sandále Zara, kožená kabelka Holly&Whyte Lindex, tmavě modrý notebook Asus X205TA, tmavě modré pero a touch pen Swarovski

Vzorované kalhoty

Konzervativní bílé halenky ožívají díky divokým vzorům, které se hojně uplatňují na kalhotách. Květinové, geometrické i abstraktní potisky vnesou do vašeho pracovního šatníku trochu vzruchu. Nebojte se ani lesklých doplňků včetně bot, vypadají mimořádně efektně.