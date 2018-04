Osmadvacet párů bot, které musíte mít. Od kovu po průhledné podpatky

Módní trendy v obouvání pro jaro a léto 2013 se točí kolem špiček, které jsou špičatější než kdykoliv předtím, a podpatků širokých, super tenkých i těch neviditelných. V barvách vsaďte na kovové odlesky, super barevné vzory i na černou, bílou a béžovou.

Do špičky

Louis Vuitton Dior Gianvito Rossi, prodává Obsession Baťa, 1 999 korun

Nejvýraznějším trendem týkajícím se bot je bezesporu extra špičatý tvar. Špičky se toto jaro protahují do extrémních délek a jejich konec je ostrý jako nůž. Tento tvar se vrací na výsluní módních trendů po několika letech a zcela vytlačil kulaté špičky. Boty s kulatou špičkou jako by přímo křičely do světa, že je jejich majitelka zcela mimo. Ostré špičky najdete v kombinaci s podpatky v nejrůznějších výškách od nízkých po extrémní.

Kovový lesk

Gianvito Rossi, prodává Obsession Jimmy Choo Dior Baťa, 699 korun

Kovové boty také ztělesňují dokonalé obutí pro svěží jarní dny. Metalický lesk byl k vidění téměř na každé přehlídce od New Yorku, přes Londýn až po Miláno a Paříž. Najdete je v hladkém provedení i se zajímavou texturou luxusní kůže.

Vzorované nohy

Louis Vuitton Stella McCartney Aldo, 1 799 korun CCC boty, 699 korun

Výrazné vzory se nevyhýbají pro tento rok ani botám. Nosí se kostky, květiny, zvířecí potisky i abstraktní vzory. Čím výraznější, tím lepší. Noste je k minimalistickému oblečení i barevným kouskům, míchejte je dle libosti. Aby však obuv vynikla v celé své kráse, vyberte si z šatníku bílou či černou.

Exotické kůže

Salvatore Ferragamo Chanel Gianvito Rossi, prodává Obsession Aldo, 2 399 korun

Sandály, lodičky i jarní kozačky dostávají zcela mimořádně luxusní rozměr díky častému užití kůží z exotických hadů a ještěrek. Nejčastěji najdete v obchodech modely vyvedené z hroznýše královského.

Průhledný plast

Valentino, prodává Pařížská 17 Marks&Spencer Gianvito Rossi, prodává Obsession Aldo, 1 999 korun

Osvěžující novinkou do módního botníku se stává umělá hmota.Tu si řada obuvníků i módních návrhářů oblíbila v její transparentní podobě. Zcela průhledné podpatky nechávají vyniknout zbytku boty a vy v nich budete vypadat jako éterická víla, která se vznáší nad zemí.

Silný podpatek

Chanel Tod's, prodává Pařížská 13 DKNY Baťa, 999 korun

Jarní trendy se netočí jen kolem tenkých, jehlových podpatků, ve kterých se po dlážděných ulicích dost dobře chodit nedá. Dobrou zprávou je, že se vrací pohodlné, velmi široké varianty. Boty na masivním podpatku poskytují potřebnou stabilitu i pohodlí. Už se nemůžete vymlouvat, že v podpatcích neumíte chodit či se v nich bojíte jen vykročit.

Jiná špička

Chanel Burberry New Yorker, 619 korun Deichmann, 549 korun

Kontrastní špičky nejsou ničím novým, u značek jako Chanel je najdete prakticky sezonu za sezonou. Letos se uplatňuje zejména kombinace béžové s černou a také kovový lesk.

Posedlost botami

Patříte-li mezi milovníky bot, zajímáte se o jejich historii i žhavou současnost, neměli byste si nechat ujít velkolepou výstavu obuv "Shoe Obsession". Ta probíhá až do 13. dubna 2013 v New Yorku. Kurátoři muzea The Museum at the Fashion Institute of Technology připravili skutečně jedinečnou podívanou od legendárních modelů slavných celebrit po ty nejextravagantnější kousky excentrických módních návrhářů.



Mezi vystavenými exempláři poutají největší pozornost kreace nesoucí jména Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Roger Vivier, Pierre Hardy a dalších legendárních obuvníků. Nechybí ani hvězdy současnosti, jakými jsou Nicolas Kirkwood či dobře známá Prada, jejíž boty se prodávají za astronomické částky a i tak patří mezi nedostatkové zboží.

K vidění jsou i ty nejextravagantnější kreace navržené pro Lady Gagu. Pohled na ně vás přinutí zamyslet se, jak je možné v těchto modelech stát, natož učinit byť jen jediný krok.