Módní trendy jaro - léto 2009: modely, které působí žensky a šik

Oprašte klobouky

Dandy styl letos zasáhl do kolekcí snad všech návrhářů. Gucci mu věnoval převážnou část své přehlídky a díky použitým barvám a typicky dámským botám a šperkům to všechno mělo punc ženskosti.













Nechyběla ani černá s bílou, takže pokud jste si pořídily na podzim nový kousek a la dandy právě v této klasické kombinaci, můžete ho nosit i na jaře. Střih kalhot se vždy zužuje u kotníků, a tak se nejčastěji objevují klasické úzké cigaretové kalhoty s vyšším pasem. Jako nedílná součást celého modelu nesmí chybět pánský klobouk.

Jako protiklad strohého pánského stylu se však stále objevují sukně – úzké nebo tulipánového – střihu a pouzdrové šaty zdůrazňující ženské linie. V těchto modelech je největší důraz kladen na pas. Sukně pak doplňují romantické halenky s fiží nebo volánky, a to převážně v pastelových nebo neutrálních barvách.

Důraz na nohy

Nohy patří tuto sezonu k hlavnímu tématu. Začalo to už na podzim, kdy se staly velkým módním hitem barevné punčocháče. To, že se návrháři trefili do černého, dokazuje jejich popularita, o které se můžete přesvědčit denně na ulicích. Na jaro a léto proto opět vsadili na odhalené nohy, tentokrát v ultra krátkých šortkách. Na přehlídkových molech se objevily převážně s vyšším pasem, často doplněné manžetou, kapsami a ozdobnými detaily.





Z materiálů převládají ty přírodní, kterým dominuje hedvábí se saténem. Pozor si musíte dát na to, s čím tyhle krátké šortky budete kombinovat – zkuste halenku nejlépe bez výstřihu.

Námořnická móda patří každý rok ke stálicím, ale tuto sezonu se do klasické barevnosti nově vloudily romantické prvky. Kromě proužků tak letos k tomuto stylu patří i modro-bílá batika a drobné květy. Pruhy se letos objevují mnohem častěji také na šortkách a kalhotách.

Něžně romantická

Křehké pastelové barvy budou na jaře a v létě doplňovat přírodní neutrální odstíny. Královnou mezi "pastelkami" bude lososová růžová, kterou najdeme v různých tónech u všech módních značek. Návrháři (Chloé, Stella McCartney, Givenchy, John Rocha) jí věnovali značnou část své kolekce a díky její dobré kombinovatelnosti se s ní určitě budeme potkávat i v příštím roce. Z dalších pastelových barev se objevila modrozelenkavá, starorůžová, limetková, levandulová a břidlicově šedá.

Vedle romantických pastelů se však stále drží na výsluní i fuchsiová růžová. Dokonce má ještě větší sytost a pod diskotékovým světlem UV lamp září ještě víc. Kromě ostré růžové si můžete vybrat i další "jedovaté" barvy – citronovou, malinově červenou nebo ostře modrou.

Jako duha

Po velmi dlouhé době se do módy vrátila batika. V dnešním podání nejčastěji připomíná duhu, i když v obchodech najdete i typičtější vzory s kruhovým motivem. Batikuje se všechno – bavlna či hedvábí a například značka Byblos použila tuto techniku i na jemné plizované materiály.









Exotické vzory patří ke stálicím každého léta. Tento rok se používají hlavně ve větších plochách – na šatech, dlouhých sukních a tunikách a opět s nimi nešetřil hlavně Kenzo. Etno motivy ale nechybí ani v nejnovějších kolekcích plavek.

Od hlavy k patě

Oprášit kombinézu si dlouhá léta návrháři netroufali. Letos ji však najdete na každé přehlídce. Nosit tenhle kousek vyžaduje trochu odvahy. Chce to vyšší postavu a menší prsa. Nosí se spíše volné střihy s knoflíky nebo šněrováním a ve všech barvách. Stejně tak se návrháři nenechali svázat jen džínovinou. Dávají přednost splývavým materiálům, které kopírují postavu.





Jako protiklad beztvarých kombinéz se na molech stále objevuje styl inspirovaný spodním prádlem a negližé, který v 80. letech proslavila Madonna. Průsvitné materiály, krajky a korzety ve střizích zdůrazňujících pas působí velmi žensky.

O dvě čísla větší

Inspirace z pánského šatníku osmdesátých let přinesla saka, která vypadají, jako kdybyste si je vypůjčila ze skříně svého partnera. Překvapivě ale skvěle ladí s elegantním oblečením. V minulé sezoně s nimi experimentoval YSL a tento rok je od něj převzali i další návrháři – Stella McCartney se držela svých jednoduchých a čistých linií a zkombinovala ho se šaty. Díky metalickému materiálu, ze kterého je sako ušito, se hodí i pro večerní příležitosti. DKNY volila sportovnější verzi a modely italské značky Etro působily rozevlátě a pohodlně.





Stejně jako volné sako je pohodlná i vesta, která stále zůstává moderní. Na jaře se budou nosit snad všechny typy, jaké si dovedete představit. Ty pletené si můžete obléknout do kanceláře, punkový střih si vyberou asi jen odvážné.

Ukažte kotník

Ještě nedávno byste v podobných kalhotách vypadaly, že čekáte velkou vodu. Dnes jste oblečená podle posledního trendu, který zažil svou slávu v osmdesátých letech. "Mrkváče" dostaly svůj název podle zužujícího se střihu, který zdůraznil štíhlý pas a na bocích dovedl přidat pěkných pár kilo. Letos je to ale jinak.





Objevují se jak velmi široké kalhoty, převážně ze splývavých materiálů, které kopírují linii boků, tak úzké varianty "mrkváčů", které jsou k figuře o poznání přátelštější. Vždy ale odhalují kotníky. A jaké boty si k nim obout? Kotníčkové, nápadné sandály nebo nízké mokasíny. Ke sportovním teniskám se ale vůbec nehodí.

S kalhotami s volným sedem, u kterých rozkrok nezřídka končí až u kolenou, se budeme setkávat i letos. Střih je zárukou pohodlí a existuje mnoho variant délek – od kolen ke kotníkům. Pokud si podobné kalhoty budete chtít koupit u nás, poohlédněte se po nich u francouzských a španělských značek (Promod, Zara, Mango).

Texaskou stezkou

Móda Divokého západu se letos vrátila na módní mola. Třásně, kterými se zdobí kovbojové, tak můžete najít na halenkách, šatech, sukních a vestách. Salvatore Ferragamo věnoval tomuto stylu větší část své kolekce, která se linula v přírodních tónech a nechyběly ani country klobouky. Ale třásně vždy nemusí připomínat kovboje, jak ukázal Louis Vuitton. Jeho modelky totiž předváděly velmi ženskou elegantní módu a s třásněmi pracoval podobně jako švadleny ve dvacátých letech.





Stejně zdobný prvek jako třásně jsou volány, se kterými letos počítali snad všichni návrháři. Pokud chcete být in v následující sezoně, měla byste si něco s volánkem pořídit i vy. A výběr bude nekonečný. Od halenek přes šaty a sukně až k ponožkám. I v českých obchodech si určitě vyberete.