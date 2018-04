Módní trend Swarovski

Nechceme vás mystifikovat, samozřejmě se nejednalo o přívěsek na mobil od značky Swarovski. Nemohli jsme se ubránit pocitu, že nejde o záměr, ale spíše o nedorozumění. Vždyť "není všechno zlato, co se třpytí" a není každý blyštivý kamínek Swarovski.

Vzpomínáte na návštěvu Madonny v Praze a na její obrovský kříž, posetý nespočtem zářících kamínků? Ano, to byl Swarovski. Další milovnicí blyštivé módy je i zpěvačka Gwen Stefani či umělkyně Dita Von Teese. Rakouská společnost s více než stoletou tradicí patří mezi přední výrobce kvalitní bižuterie a své klienty neustále překvapuje novými nápady. Od klasických módních doplňků, jakými jsou šperky a kabelky, přes nádherné figurky a luxusní stolní vybavení až k jedinečným koupelnám, které zdobí paláce šejků a mahárádžů. V širším pohledu by se dalo říci, že Swarovski je promyšlený koncept, nebo spíše pohled na svět a jeho krásu.

I na filmovém plátně slaví Swarovski svůj úspěch. Na nádherné kostýmy pro novou verzi Čaroděje ze země Oz se nemohlo použít nic zářivějšího než tisíce a statisíce malých kamínků Swarovski, stejně tak jako na doplňky pro dámy ze Sexu ve městě.





Aby nezůstalo jen u zábavy, značka Swarovski každoročně připravuje projekt "Pink Hope", který se podílí na prevenci rakoviny prsu. Speciální kolekci, kterou tvoří prsten, náhrdelník a náramek v krásné růžové barvě, si můžete zakoupit od 1. října 2008 ve všech originálních prodejnách Swarovski.

Aby mnohamiliardová společnost oslavila svůj úspěch a také dala prostor novým nadějným tvářím, každoročně pořádá tzv. Fashion Rock, na kterých mladí i renomovaní návrháři předvádějí své kreace za použití speciálních komponentů Swarovski. Pohádková kolekce cestuje po celém světě a my jen můžeme doufat, že se v budoucnu objeví i v Praze, která by byla bezpochyby vhodným místem pro pořádání takové výjimečné události. Vždyť zakladatel firmy Daniel Swarovski I. pocházel z Čech a v roce 1895 se přestěhoval do sousedního Rakouska.

I když jsou diamanty věčné, křišťál je neméně krásný a pro vaši rozmařilost jistě vhodnější.